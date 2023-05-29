ASUS「ROG Xbox Ally」発売開始！ 手のひらサイズで本格ゲーミングが可能に

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

ASUS、「ROG Xbox Ally」シリーズを発売 ― 上位モデル「ROG Xbox Ally X」も登場

　ASUS JAPANは10月16日、ポータブルゲーミング機「ROG Xbox Ally」と上位モデル「ROG Xbox Ally X」を発売開始した。

ROG Xbox Ally：軽快で扱いやすいスタンダードモデル

　「ROG Xbox Ally」は、カジュアルゲームや720pタイトルに最適なモデル。AMD Ryzen Z2 Aプロセッサ16GBメモリ＋512GB SSDを搭載し、60Whバッテリーで長時間プレイが可能だ。白を基調としたデザインも特徴。

ROG Xbox Ally X：高性能なプレミアムモデル

　上位機種の「ROG Xbox Ally X」は、黒の筐体にAMD Ryzen AI Z2 Extremeプロセッサを採用。24GBメモリ＋1TB SSDを備え、1080pのAAAタイトルも快適に動作する。インパルストリガーでより深い没入感を実現。

共通特徴：120Hz高輝度ディスプレイと快適操作

　両モデルとも120Hz高輝度ディスプレイを搭載し、滑らかな映像を実現。Xboxフルスクリーンエクスペリエンスにより、コンソールのような操作感が楽しめるという。Armoury Crate SEで設定も簡単に調整可能。

体験イベントとアクセサリーも展開

　10月18日から毎週末、家電量販店で体験イベントを開催。さらに、「ROG Xbox Ally (2-in-1) Premium Case」や「ROG Bulwark Dock DG300」などの専用アクセサリーも同時発売される。

