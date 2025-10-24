次にくる万博公式キャラ「トゥンクトゥンク」、今度は「サンリオキャラ」とのコラボで可愛さ爆発中

大阪・関西万博が終了した現在も、多くのお客さんが訪れている2025大阪・関西万博 オフィシャルストア。丸の内エリアでも丸善丸の内OAZO店に入店待ちの行列ができているのをよく見かけます。

そんな丸善 丸の内ですが、実は2027年に行われるGREEN×EXPO 2027（正式名称:２０２７年国際園芸博覧会）のオフィシャルショップもあるのをご存じですか？ ここでは、11月7日(金)から、GREEN×EXPO 2027の公式キャラクター「トゥンクトゥンク」と「サンリオキャラクターズ」のコラボグッズが発売されます！

「トゥンクトゥンク」と「サンリオキャラクターズ」がコラボ！

丸善 丸の内店などEXPO 2027 オフィシャルストアほかでは、11月7日(金)にGREEN×EXPO 2027の公式ライセンス商品として、世界中で愛される「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーション商品（第一弾）が発売されます。

EXPO2027 【サンリオキャラクターズ】 トゥンクトゥンク クリアファイル

価格：￥495（税込）

EXPO2027 【サンリオキャラクターズ】 トゥンクトゥンク アクリルキーホルダー

価格：￥880（税込）

EXPO2027 【サンリオキャラクターズ】 トゥンクトゥンク 巾着

価格：￥1,100（税込）

EXPO2027 【サンリオキャラクターズ】 トゥンクトゥンク Tシャツ白／黒 （S・M・L・XL）

価格：￥4,180（税込）

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660197

©Expo 2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品

販売予定店舗

・EXPO 2027 オフィシャルストア ほか

※オフィシャルストア各店により商品取扱い状況が異なる可能性がございます。