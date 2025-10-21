丸の内で見て、触れて、作って。 暮らしを格上げする江戸の伝統工芸品に心奪われる週末

江戸切子、江戸木目込人形、東京七宝、東京洋傘など、実はさまざまな伝統工芸品のある東京。そんな東京都の伝統工芸品のPRイベント「KOUGEI LOVERS in AUTUMN」がKITTE丸の内で開催されます。

伝統の職人技を間近で体感

伝統工芸品のPRイベント「KOUGEI LOVERS in AUTUMN」がKITTE丸の内にて、2025年10月31日(金)～11月4日(火)に開催されます。

江戸切子、江戸木目込人形、東京七宝、東京洋傘など、熟練の職人が心を込めて作った23工芸品、49出展事業者の暮らしを彩る職人の技術の結晶が勢揃いします。

また、工房でしか見ることができない作業風景を目の前で体感できる実演や、ここでしか聞けない職人たちが熱いメッセージを語るトークショーなども開催します。

職人に教わりながらチャレンジできる計16種類制作体験コンテンツは、日替わりで体験内容が変わります。職人さんに教わりながら体験できる数少ない機会です。事前予約がおすすめですが、当日の予約枠も。体験内容やスケジュール等の詳細情報は下記のホームページより確認できます。

https://www.dento-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/events/2025/1031.html

さらに、能登半島地震からの復興を応援するため、被災地域の伝統工芸品の展示販売を行う「被災地応援フェア」も開催。また、小学生を対象に募集し、過去最高となる1,282作品の応募となった「あったらいいな！こんな伝統工芸品」デザインコンテストの全作品展示及び「東京都伝統工芸士展新作コンクール」の作品展示や表彰式なども実施します。

KOUGEI LOVERS in AUTUMN

会期：令和7年10月31日(金)～11月4日(火)

時間：

【平日】11:00～20:00

【休日】11:00～19:00(※最終日は18:00まで)

会場：

KITTE丸の内1階アトリウム／地下1階東京シティアイパフォーマンスゾーン(千代田区丸の内二丁目7番2号)

東京ビルTOKIA1階西側ガレリア(千代田区丸の内二丁目7番3号)

※東京ビルTOKIAは11月1日(土)～3日(月祝)のみ製作体験会場として利用