栗！栗！栗！　20種以上の栗づくしなスイーツが大集結するフェアで秋を大満喫

文●オシミリン（LOVEWalker編集部）

和栗と洋栗食べ比べ　秋の栗スイーツフェア

　秋は美味しい食べ物がたくさんありますが、なかでも栗のスイーツが毎年楽しみです。栗好きにはたまらないスイーツフェアが東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」「グランスタ丸の内」で開催されるとのことで、これは行かなくては！

和栗と洋栗が食べ比べられるスイーツフェア

　東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」「グランスタ丸の内」にて、10月2日（木）から10月31日（金）の期間、「和栗と洋栗食べ比べ　秋の栗スイーツフェア」が初開催されます。

モンブラン
価格：￥1,012（イートイン、税込）、￥993（テイクアウト、税込）
販売店舗：BURDIGALA TOKYO（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）

モンブラン

　和栗の豊かな香りが引き立つ、搾りたてモンブラン！　カシスリキュールを染み込ませたオリジナルデニッシュの土台に、栗の渋皮煮を丸ごと1個のせています。注文を受けてから和栗のクリームを搾って完成するモンブランは風味豊かで、マロンクリームはとろけるような滑らかさです。※提供時間：10:00～19:00　※数量限定、なくなり次第終了

和栗のパフェ
価格：1個　￥1,620（税込）
販売店舗：京橋千疋屋（グランスタ東京／改札内B1 丸の内坂エリア）

和栗のパフェ

　金粉が輝く和栗の渋皮煮とマロンクリームがデコレーションされた、見た目も華やかなカップデザートです。カスタードクリームや生クリームの層の間には、カットした栗もたっぷり。和栗ならではのほくほく食感や渋皮が持つほのかな渋みも堪能でき、満足感たっぷりのリッチなパフェです。

まるごと丹波栗のキューブケーキ
価格：1個　￥1,188円（税込）
販売店舗：コロンバン（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）

まるごと丹波栗のキューブケーキ

　“栗の王様”と称される大粒で風味豊かな丹波産の和栗を、丸ごと1個閉じ込めたちょっと贅沢なケーキです。しっとりとした生地と柔らかく煮た栗は甘さ控えめで、キューブ型の上品なフォルムは、手土産にもおすすめです。上には栗ペーストを混ぜたバタークリームを絞っています。

和栗の半熟カヌレ
価格：1個　￥470（税込）
販売店舗：boB（グランスタ東京／改札内1F 京葉ストリートエリア）

和栗の半熟カヌレ

　毎朝店内で焼き上げる東京駅限定の「朝焼きカヌレ」に、栗入りが新登場！　外はカリっと、中はトロっとした半熟食感のカヌレの中に、しっとりと柔らかい和栗の渋皮煮が丸ごと1個入っています。栗本来の風味を生かしたやさしい甘さは、秋を感じる上品な味わいです。 ※数量限定

パリブレスト
価格：1個　￥421（税込）
販売店舗：DEAN & DELUCA（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）

パリブレスト

　リング状のシュー生地を使ったフランス伝統菓子「パリブレスト」を、マロンショコラ味にアレンジ。風味豊かな洋栗をチョコクリームと混ぜ、シュー生地でサンドしています。上にはアーモンドスライスとココアをトッピングし、ほんのりラム酒が香る大人なおやつです。

栗と紫いものモンブラン
価格：1個　￥550（税込）
販売店舗：SOBAP（ソバープ）（グランスタ東京／改札内1F 吹き抜けエリア）

栗と紫いものモンブラン

　栗と紫いもをシンプルなモンブランに仕立てた、そば粉のミニクレープです。滑らかな紫いものモンブランクリームに栗の渋皮煮を贅沢にトッピングし、下にはサクサクに焼いたメレンゲとシャンティが隠れていて、濃厚ながらも程よい甘さ。紫いもとブラックカカオでハロウィンカラーな見た目も印象的です。

モンブランパンケーキ
価格：1個　￥1,980円（イートインのみ、税込）
販売店舗：WK2（グランスタ丸の内／改札外B1 丸の内地下中央口改札）

モンブランパンケーキ

　栗好きなら一度は食べたい“栗まみれ”のパンケーキです。ふっくらパンケーキの上には、生クリームと洋栗の風味を生かしたマロンクリームをたっぷりとのせ、まるで巨大モンブランケーキのようなボリュームと満足感！　トッピングには栗の蜜煮とナッツをあしらい、食感の違いも楽しめます。

マロングラッセのラムレーズン生クリーム
価格：1パック　￥670（テイクアウト、税込）、￥682（イートイン、税込）
販売店舗：PREMIUM SAND＋CAFĒ メルヘン（グランスタ東京／改札内B1 丸の内坂エリア）

マロングラッセのラムレーズン生クリーム

　サンドイッチ専門店の秋の新作は、上品な甘さのマロングラッセが贅沢に入った一品。やさしい甘さの生クリームとマロングラッセが絶妙の味わいで、アクセントにショコラとレーズンも入っており、スイーツ感覚で楽しめます。

　このほかにも、なんとグランスタ限定18商品、合計21商品の栗スイーツが登場。存分に和栗と洋栗の美味しさを楽しめます。

和栗と洋栗食べ比べ　秋の栗スイーツフェア
場所：グランスタ東京、グランスタ丸の内
期間：10月2日（木）～10月31日（金）

文 / オシミリン（LoveWalker編集部）

大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。

