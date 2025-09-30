「アール・デコ」ってどういう意味？ これ読んだら一生忘れない

「アール・デコ」という言葉、よく耳にするけれど、具体的にどんなものか説明できますか？ いざ「どういう意味？」と聞かれると、意外と答えに詰まってしまいますよね。

「アール」はフランス語で「アート」のこと。「デコ」はフランス語のデコラティフ、英語でいうとデコレーティブ、つまり「装飾」のことです。アール・デコとは、主に1920年代から30年代にかけて、ヨーロッパやアメリカで花開いた「装飾様式」を指す言葉です。

「狂騒の時代」と呼ばれたこの時代、機械文明への憧れや都市の活気を反映し、直線、ジグザグのライン、シンメトリーなど、幾何学図形を多用したモダンなデザインが、アール・デコの特徴です。建築、インテリア、ファッションなど、あらゆる分野を席巻したこの様式の本質とは何か？

三菱一号館美術館で2025年10月11日（土）からスタートする「アール・デコとモード 京都服飾文化研究財団(KCI)コレクションを中心に」展。10⽉11⽇（⼟）〜10⽉13⽇（⽉・祝）までの3日間は、「アール・デコとモード」展と連動した“丸の内で体験するアール・デコな3⽇間”の企画が実施されます。展示と合わせて楽しんで、アール・デコ尽くしな1日を楽しみましょう！

アール・デコ博覧会から100年を記念するポップアップストア

三菱一号館美術館で2025年10月11日（土）～2026年1月25日（日）まで開催する「アール・デコとモード 京都服飾文化研究財団(KCI)コレクションを中心に」展で、現存するフランス最古のクチュールメゾン＜ランバン＞の創業者ジャンヌ・ランバンの業績を集めたエリアが設けられます。 今年は、そのジャンヌ・ランバンが⼿腕を発揮した、「現代産業装飾芸術国際博覧会」＝通称アール・デコ博覧会から100年⽬にあたります。

これを記念して、美術館から徒歩約3分の距離にある丸ビル1F・マルキューブでは、ランバン事務局が主催するポップアップストア「ART DÉCO et LANVIN」（アール・デコとランバン）が10⽉11⽇（⼟）〜10⽉13⽇（⽉・祝）まで開かれ、「アール・デコとモード」展と連動した“丸の内で体験するアール・デコな3⽇間”の企画を実施します。

三菱一号館美術館と『ART DÉCO et LANVIN』の連動企画

①「アール・デコとモード」展と「ART DÉCO et LANVIN」（アール・デコとランバン）をホッピング

美術館でジャンヌ・ランバンが手がけた1920年代のドレスを見たあとは丸ビル1F・マルキューブで体験できる、現代的に解釈されたアール・デコをお楽しみください。美術館内に設置したフライヤーと「アール・デコとモード」展の半券（またはQR コード）を「ART DÉCO et LANVIN」で提示で限定ステッカーをプレゼント！

②ミュージアムショップでも限定商品が購入可能！

アール・デコ博覧会から100周年を記念し、当時のアール・デコの様式美にオマージュを捧げた特別なアートワークをパリのランバンアトリエが制作。ミュージアムショップ「Store 1894」では、そのロゴマークや図柄をあしらった限定商品がラインナップします。

アール・デコ博100周年記念「ART DÉCO et LANVIN（アール・デコとランバン）」

会場：丸ビル1階マルキューブ

実施時間：2025年10月11日（土）〜 10月13日（月・祝）11:00〜19:00

入場料：無料

特典：期間中に11,000円（税込）以上お買い上げの方に、先着でチャーム、またはハンカチをプレゼントいたします。