ニューイヤーカードには、PCやスマホなどで使える壁紙のダウンロードURLや「お年玉プレゼント抽選くじ」を記載！
フロム・ソフトウェアが「ニューイヤーカードプレゼントキャンペーン2026」を開催！
フロム・ソフトウェアは12月25日、2026年の新たなスタートを祝う「ニューイヤーカードプレゼントキャンペーン2026」を開催。キャンペーン応募受付期間は、2026年1月6日19時まで。
▼キャンペーン特設サイトURL
https://www2.fromsoftware.jp/p/greetingmail/newyearcard2026/
【キャンペーンスケジュール】
応募受付期間：2025年12月25日～2026年1月6日19時
お年玉プレゼント当選番号発表：2026年1月7日19時
■「ニューイヤーカードプレゼントキャンペーン2026」とは
同社からユーザーへ新年の挨拶と感謝の気持ちを込めて、ニューイヤーカードを送るキャンペーン。ニューイヤーカードには、PCやスマートフォンなどで使える壁紙のダウンロードURLや「お年玉プレゼント抽選くじ」が付属する。
くじに当選した人には、キャンペーンオリジナルグッズ（非売品）をプレゼント。
■抽選でキャンペーンオリジナルグッズ（非売品）をプレゼント
『ELDEN RING NIGHTREIGN』『The Duskbloods』『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』などをモチーフにしたキャンペーンオリジナルグッズを用意。
【オリジナルパーカー（ELDEN RING NIGHTREIGN）】
綿100％素材で季節を選ばず着れるネイビーのプルオーバーパーカー。
【オリジナルパーカー（The Duskbloods）】
綿100％素材で季節を選ばず着れるブラックのプルオーバーパーカー。
【オリジナルスープポット（ELDEN RING NIGHTREIGN）】
保冷保温に優れたステンレス素材のスープポット。
【オリジナルアクリルマグネットセット】
『ELDEN RING NIGHTREIGN』や『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』『Bloodborne』などの同社が開発したタイトルをモチーフとしたアクリルマグネット（全5種類）のセット。
【オリジナルアクリルマスキングテープセット（ELDEN RING NIGHTREIGN）】
好きな場所でカットして使えるマスキングテープ（全3種類）のセット。
■オリジナルステッカーデータ公開≪2026年1月7日開始予定≫
本キャンペーンでは、当選賞品とは別に、誰でも楽しめるオリジナルステッカーデータの公開も予定している。本ステッカーデータを使用して、近くのコンビニエンスストアでプリント可能だ。プリント用のユーザー番号は、当選発表時に公開予定。
※別途印刷代がかかります。
※本キャンペーンに不参加の方でも、プリントいただけます。
＊画像はイメージです。実物と異なる場合がございます。
＊プレスリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なく内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。