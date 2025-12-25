ニューイヤーカードには、PCやスマホなどで使える壁紙のダウンロードURLや「お年玉プレゼント抽選くじ」を記載！

フロム・ソフトウェアは12月25日、2026年の新たなスタートを祝う「ニューイヤーカードプレゼントキャンペーン2026」を開催。キャンペーン応募受付期間は、2026年1月6日19時まで。

▼キャンペーン特設サイトURL

https://www2.fromsoftware.jp/p/greetingmail/newyearcard2026/

【キャンペーンスケジュール】

応募受付期間：2025年12月25日～2026年1月6日19時

お年玉プレゼント当選番号発表：2026年1月7日19時

■「ニューイヤーカードプレゼントキャンペーン2026」とは

同社からユーザーへ新年の挨拶と感謝の気持ちを込めて、ニューイヤーカードを送るキャンペーン。ニューイヤーカードには、PCやスマートフォンなどで使える壁紙のダウンロードURLや「お年玉プレゼント抽選くじ」が付属する。

くじに当選した人には、キャンペーンオリジナルグッズ（非売品）をプレゼント。

■抽選でキャンペーンオリジナルグッズ（非売品）をプレゼント

『ELDEN RING NIGHTREIGN』『The Duskbloods』『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』などをモチーフにしたキャンペーンオリジナルグッズを用意。

【オリジナルパーカー（ELDEN RING NIGHTREIGN）】

綿100％素材で季節を選ばず着れるネイビーのプルオーバーパーカー。

【オリジナルパーカー（The Duskbloods）】

綿100％素材で季節を選ばず着れるブラックのプルオーバーパーカー。

【オリジナルスープポット（ELDEN RING NIGHTREIGN）】

保冷保温に優れたステンレス素材のスープポット。

【オリジナルアクリルマグネットセット】

『ELDEN RING NIGHTREIGN』や『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』『Bloodborne』などの同社が開発したタイトルをモチーフとしたアクリルマグネット（全5種類）のセット。

【オリジナルアクリルマスキングテープセット（ELDEN RING NIGHTREIGN）】

好きな場所でカットして使えるマスキングテープ（全3種類）のセット。

■オリジナルステッカーデータ公開≪2026年1月7日開始予定≫

本キャンペーンでは、当選賞品とは別に、誰でも楽しめるオリジナルステッカーデータの公開も予定している。本ステッカーデータを使用して、近くのコンビニエンスストアでプリント可能だ。プリント用のユーザー番号は、当選発表時に公開予定。

※別途印刷代がかかります。

※本キャンペーンに不参加の方でも、プリントいただけます。