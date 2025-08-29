フロム・ソフトウェアは8月28日、協力型サバイバルアクションゲーム「ELDEN RING NIGHTREIGN（エルデンリング ナイトレイン）」において、よりチャレンジングなモード「深き夜」を、9月11日より開始すると告知した。

これは、幾度となく夜を渡ってきた熟練者向けの、高難度のチャレンジモード。出現する敵が通常より強化されているほか、標的となる夜の王が指定できず、発生中の地変は反映されない。

「深き夜」専用の“深層の遺物”や、デメリット効果を持つ代わりに複数の付帯効果を持った武器などが登場する。

また、“深度”に応じて難度が増していく。勝敗によってレートが増減し、それに応じて“深度”が変化するという。

手に汗握る高難度のモードであり、苦難の冒険である「深き夜」。深度3を超えることができるか、挑戦できる日が待ち遠しくもあり、恐ろしくもある。なお、深度4～5は、さらなる刺激を求めるユーザーの前に広がる、際限のない戦いになるとのこと。

この発表にユーザーからは「どこまで楽しませてくれるんだフロム」「顧客を喜ばせて食う飯は美味いか？」「これでまだDLC控えてるの笑えてくる」など、メーカーへの感謝の声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：エルデンリング ナイトレイン

ジャンル：協力型サバイバルアクション

販売：フロム・ソフトウェア（国内販売元）／バンダイナムコエンターテインメント（海外販売元）

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One（SMART DELIVERY対応）／PC（Steam）

※パッケージ版はPS5／PS4のみ。

発売日：発売中（2025年5月30日）

価格：

通常版：5720円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：7480円（ダウンロード版）

コレクターズエディション：3万2120円（パッケージ版）

プレイ人数：3人 ※シングルプレイ対応

CERO：D（17歳以上対象）

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.