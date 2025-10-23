アトラスは10月23日、「ペルソナ」シリーズ第3弾のリメイク作『ペルソナ３ リロード』のNintendo Switch 2版を発売。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7678円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが1万406円、デジタルプレミアムエディションが1万3728円だ。

発売を記念して、アトラスのデザイナー・副島成記による描き下ろし「発売記念イラスト」と、新映像「発売告知トレーラー」を公開している。さらに、ゲーム内アイテムがもらえる「SEGA Account」登録キャンペーンも実施中だ。

発売告知トレーラーは、ゲームの魅力を凝縮した約30秒のプロモーション映像となっている。こちらもぜひともチェックしよう。

▼「発売告知トレーラー」

https://www.youtube.com/watch?v=dwpWNQYqvbM

■「SEGA Account」登録キャンペーン実施中！

「SEGA Account」に登録して、指定の条件を満たした人に、『ペルソナ３ リロード』Nintendo Switch 2版で使用できるゲーム内アイテムをプレゼントする登録キャンペーンを実施中。

なお、本キャンペーンはすでに「SEGA Account」に登録済みの人も対象となっている。指定の条件を満たすことで、誰でもDLC特典を受け取ることが可能だ。

▼「SEGA Account」登録ページ

https://sega-account.com/

●「SEGA Account」登録キャンペーン概要

「SEGA Account」に登録のうえ、持っているニンテンドーアカウントと連携した人に、『ペルソナ３ リロード』Nintendo Switch 2版で使用できるゲーム内アイテムをプレゼント。キャンペーンの実施期間とプロダクトコードの配布期間は、ともに2027年10月22日23時59分まで。

【配布アイテム】

・『ペルソナ３ リロード』Nintendo Switch 2版ダウンロードコンテンツ

「探索お役立ちアイテムセット」

※「探索お役立ちアイテムセット」は、この追加コンテンツを入手しなくてもゲーム内で入手可能です。

※インストールしたダウンロードコンテンツは自室のクローゼットで受け取ることができます。

●プロダクトコードの取得方法

①「SEGA Account」（https://sega-account.com/）への登録と、持っているニンテンドーアカウントの連携を完了させる。

②プロダクトコード配布用キャンペーンサイト（SEGA Account Campaign）へアクセス。

③登録した「SEGA Account」でログインし、受取を希望するニンテンドーアカウントを選択する。

④キャンペーンサイト内で、コンテンツダウンロード用プロダクトコードを取得する。

※取得したプロダクトコードは、マイニンテンドーストアの入力フローに従ってご利用ください。

【ゲーム情報】

タイトル：ペルソナ３ リロード

ジャンル：RPG

販売：アトラス

プラットフォーム：NintendoSwitch ２

発売日：発売中（2025年10月23日）

価格：

通常版：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：1万406円（ダウンロード版）

デジタルプレミアムエディション：1万3728円（ダウンロード版）

CERO：C（15才以上対象）

©ATLUS. ©SEGA.