10月27日～29日

【本日スタート】ステーキも半額に！3日間限定「半額祭」モンスターグリルで開幕

2025年10月27日 10時15分更新

文● ASCII

　ステーキ＆ハンバーグ専門店「モンスターグリル」は、10月27日～29日の3日間、恵比寿店のオープン10周年を記念して「半額祭」を都内3店舗（恵比寿・五反田・上野）で開催します。

　期間中、人気のステーキやハンバーグが日替わりで半額にて提供。

　10月27日は、毎日店内で手ごねする自家製ハンバーグ、28日は名物の厚切りモンスターステーキ、最終日の29日はとろける旨みのリブロースステーキが半額になります。各日18時から販売を開始し、なくなり次第終了。
 

■半額祭　対象メニュー
【10月27日】手ごね自家製ハンバーグ
　200g 通常1540円→770円
　300g 通常1782円→891円
　450g 通常2508円→1254円

【10月28日】モンスターステーキ
　200g 通常1958円→979円
　300g 通常2442円→1221円
　450g 通常3289円→1644円

【10月29日】リブロースステーキ
　200g 通常2926円→1463円
　300g 通常4136円→2068円
　450g 通常5467円→2733円

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

