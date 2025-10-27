【本日スタート】ステーキも半額に！3日間限定「半額祭」モンスターグリルで開幕

ステーキ＆ハンバーグ専門店「モンスターグリル」は、10月27日～29日の3日間、恵比寿店のオープン10周年を記念して「半額祭」を都内3店舗（恵比寿・五反田・上野）で開催します。

期間中、人気のステーキやハンバーグが日替わりで半額にて提供。



10月27日は、毎日店内で手ごねする自家製ハンバーグ、28日は名物の厚切りモンスターステーキ、最終日の29日はとろける旨みのリブロースステーキが半額になります。各日18時から販売を開始し、なくなり次第終了。



■半額祭 対象メニュー

【10月27日】手ごね自家製ハンバーグ

200g 通常1540円→770円

300g 通常1782円→891円

450g 通常2508円→1254円

【10月28日】モンスターステーキ

200g 通常1958円→979円

300g 通常2442円→1221円

450g 通常3289円→1644円

【10月29日】リブロースステーキ

200g 通常2926円→1463円

300g 通常4136円→2068円

450g 通常5467円→2733円



※価格は税込み表記です。