【ケンタ】260円も安い！人気「バーガー」ランチ2種がお値打ち

ケンタッキーフライドチキンは10月29日から11月25日までの期間、「ケンタランチ」において「チキンフィレバーガーセット」と「和風チキンカツバーガーセット」を各590円で販売する。

11月25日まで！２つのセットがお得に

平日・土日ともに10時から15時で楽しめる「ケンタランチ」では、KFC自慢の「オリジナルチキン」やボリュームのあるバーガー、手軽に食べられるツイスターなど、ランチタイムを充実させるラインナップを販売中。

今回、期間限定で「ケンタランチ チキンフィレバーガーセット」と「ケンタランチ 和風チキンカツバーガーセット」の2種を、それぞれ通常価格より260円おトクな590円で提供する（通常価格はランチタイムを除いたセット価格）。

1983年に発売され、40年以上の歴史を持つ「チキンフィレバーガー」は、創業者カーネル・サンダースが編み出した11種類のハーブ＆スパイスで味付けされたジューシーなチキンフィレと、オリーブオイル入りマヨソースの組み合わせが特徴。

また、1995年に発売され、”和カツ”の愛称で親しまれてきた「和風チキンカツバーガー」は、醤油風味のテリヤキソースをたっぷり絡めたチキンカツに、マヨソースと千切りキャベツを組み合わせた、バランスのよい味わいが魅力。

今日のお昼、ケンタにしない？

どの曜日も嬉しいケンタランチ♪仕事中のランチタイムにも、家族での週末ランチにも便利に使いやすい！せっかくなら、今だけのメニューも選びた〜い！

（※文中の価格はすべて税込）