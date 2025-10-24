スシローで意外なメニューが…！ 盛岡のソウルフードが期間限定で登場

スシローは10月29日より、“ジモメシ”プロジェクト第四弾として「キムチ納豆ラーメン」を全国で販売します。

盛岡で愛される「キムチ納豆ラーメン」

今回は岩手県盛岡市の人気ラーメン店「柳家」とのコラボ商品となります。「キムチ納豆ラーメン」は、納豆の旨みとキムチの辛み、酸味を組み合わせた一品です。

▲キムチ納豆ラーメン 460円～

豚ガラや魚介、野菜の旨みにコクのあるキムチの風味を加えた味噌ベースのスープに、納豆とキムチをトッピング。複雑ながらも一体感のある味わいとなっています。

監修を務めた「柳家」は、創業50周年を迎える盛岡の老舗ラーメン店で、「キムチ納豆ラーメン」の元祖として知られています。

今回の「キムチ納豆ラーメン」は、販売予定総数24万食が完売次第終了となります。

地元のソウルフード的なラーメンが全国へ

“ジモメシ”プロジェクトは、地域の名産や名物を全国の店舗で紹介し、地元の魅力を発信する取り組みです。これまでに「青森味噌カレー牛乳ラーメン」「鹿児島ジモメシ 鮪しょう油ラーメン」「能登小木港いかのせ いか白湯醤油ラーメン」などを展開し、各地の味をつないできました。

今回の「キムチ納豆ラーメン」は、キムチと納豆という意外な組み合わせながら、クセになる旨辛バランスが魅力とのことです。



納豆×キムチ×ラーメンという、一見すると驚きの組み合わせですが、地元・盛岡ではソウルフードといっていいほど親しまれています。とはいえ、全国的にはまだ馴染みの薄いご当地の味。そんなメニューが全国展開されるとなれば、インパクトは抜群です。



この機会に盛岡の名物をスシローで味わってみては？





※価格は店舗によって異なる

※価格は税込み表記です。