安楽亭で10月25日～11月3日まで

え半額以下も!?「焼肉祭り」10日間もやっちゃいます

2025年10月24日 17時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

お得な10日間、スタート！

　焼肉レストラン「安楽亭」は、10月25日～11月3日の10日間限定で「安楽亭の肉の日」キャンペーンを開催する。

定番メニューが大幅にお得に！

　毎月恒例の安楽亭の「肉の日」フェア。10月はく“肉がお得な10日間”と題して、期間中に人気の中落ちカルビやファミリーロース、牛タン盛り合わせを特別価格で提供する。
 

　【今月の超特価①】中落ちカルビ

　通常価格　759円 ⇒ 319円

　【今月の超特価②】ファミリーロース

　通常価格　748円 ⇒ 429円

　【盛り合わせ】牛タンコンボ（上タン、牛タン、切り落とし牛タン）

　通常価格　2618円 ⇒ 1486円 　

　【人気ランチ】中落ちカルビランチ（お肉80g・ごはん・キムチ・わかめスープ・ソフトドリンク・ミニデザート付き）

　通常価格　1386円 ⇒ 1131円


　なお、割引の適用には、各商品のクーポン番号が必要になります。安楽亭サイト「肉の日ページ」でクーポン番号が確認できる。

平日も土日もお得で嬉しい

　肉の日企画と言いつつも期間が10日もあるので、行けるチャンスが多いのが嬉しい！お一人でも、家族みんなとでも、月末や月初の焼肉でパワーつけよう！

　（※文中の価格はすべて税込）

