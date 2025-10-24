え半額以下も!?「焼肉祭り」10日間もやっちゃいます

焼肉レストラン「安楽亭」は、10月25日～11月3日の10日間限定で「安楽亭の肉の日」キャンペーンを開催する。

定番メニューが大幅にお得に！

毎月恒例の安楽亭の「肉の日」フェア。10月はく“肉がお得な10日間”と題して、期間中に人気の中落ちカルビやファミリーロース、牛タン盛り合わせを特別価格で提供する。



【今月の超特価①】中落ちカルビ

通常価格 759円 ⇒ 319円

【今月の超特価②】ファミリーロース

通常価格 748円 ⇒ 429円

【盛り合わせ】牛タンコンボ（上タン、牛タン、切り落とし牛タン）

通常価格 2618円 ⇒ 1486円

【人気ランチ】中落ちカルビランチ（お肉80g・ごはん・キムチ・わかめスープ・ソフトドリンク・ミニデザート付き）

通常価格 1386円 ⇒ 1131円





なお、割引の適用には、各商品のクーポン番号が必要になります。安楽亭サイト「肉の日ページ」でクーポン番号が確認できる。

平日も土日もお得で嬉しい

肉の日企画と言いつつも期間が10日もあるので、行けるチャンスが多いのが嬉しい！お一人でも、家族みんなとでも、月末や月初の焼肉でパワーつけよう！

（※文中の価格はすべて税込）