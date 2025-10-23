牛角「デザート食べ放題」を270店舗でスタート！ 「牛角アイス」やケーキを好きなだけ食べられる

焼き肉チェーン「牛角」は、全国およそ270店舗限定で「デザート食べ放題」を10月23日よりスタートしました。

牛角の「スイーツ食べ放題」

10品のスイーツを好きなだけ！

「デザート食べ放題」は、対象の焼肉食べ放題4コースに加わります。

コースによって食べ放題のデザートの品数・内容が異なり、全コース共通で、牛角アイス（バニラ／抹茶）、季節のシャーベット、なめらか杏仁豆富、バニラアイス、抹茶アイスなどが登場します。

「牛角コース」以上では、やわらかきな粉わらび餅、大人の珈琲ゼリー、炙って！ドーナツアイス、スイートポテトケーキも加わり、10品のスイーツが食べ放題できます。

■デザート食べ放題 概要

・開始日：10月23日よりスタート

・実施店舗：全国の牛角 およそ270店舗

※実施店舗は牛角公式ウェブサイトの店舗検索から確認

・対象コース：食べ放題コース（70品コース／牛角コース／牛タン・上焼肉コース／黒毛和牛コース）

※コースによって食べ放題のデザートの品数・内容が異なります

・提供形式：オーダーバイキング形式

焼肉の締めはスイーツ！

食後の時間を贅沢に彩るデザートが食べ放題で登場。



全国におよそ500店舗を展開する牛角では、女性やファミリー層を中心に“食後の満足感”を求める声が聞かれたそう。そんなニーズに応える形で今回の新サービスが導入されました。

焼肉の後にひんやり甘いデザートを味わえるのは、ちょっとしたご褒美のようでうれしいですね。牛角の“焼肉からデザートまで”の満足度を体験できるこの機会をお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。