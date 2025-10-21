【Switch 2対応】エレコムが高速＆防水のmicroSDをリリース

エレコム、Nintendo Switch 2対応の高速microSD Expressカードを10月下旬に発売

エレコムは10月21日、Nintendo Switch 2向けに最適化されたmicroSD Express対応メモリーカードの新製品を、10月下旬に発売すると発表した。価格はオープン価格。

最大800MB/sの高速転送、Nintendo Switch 2での動作も確認済み

今回登場する新モデルは、高スループット環境を実現するmicroSD Express規格に対応。最大読み込み速度は800MB/s、最大書き込み速度は700MB/sと、従来のmicroSDカードを大きく上回る高速性能を誇る。これにより、大容量ゲームソフトやデータの転送をストレスなく行えるという。

さらに、Nintendo Switch 2（2025年モデル）での動作検証も完了しており、安心して使用できる仕様となっている。

防水設計＆データ復旧サービスで安心のサポート体制

本製品は、耐久性にも優れている。JIS防水保護等級7（IPX7）に準拠しており、水回りやアウトドアなどの環境でも安心して使用可能だ。ただし完全防水ではないため、濡れた際は水分を拭き取り乾燥させる必要がある。

また、ユーザーサポートとして1年間の無償データ復旧サービス（1回限り）も付帯。誤ってデータを消去してしまった場合でも復旧できる可能性があり、信頼性の高いメモリーカードに仕上がっている。