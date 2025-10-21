MacBookもSwitchもこれ1台！ エレコムのPD対応20,000mAhモバイルバッテリーが10月下旬登場

エレコム、最大67W出力対応の20,000mAhモバイルバッテリーを10月下旬に発売

ケーブル一体型でスマホからノートPCまで幅広く対応

エレコムは、10月下旬よりケーブル一体型の20,000mAhモバイルバッテリーを発売すると発表した。新モデルはUSB Power Delivery（PD）に対応し、最大67Wの高出力でスマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンも充電可能だ。

カラーはブラック（DE-C77-20000BK）とホワイト（DE-C77-20000WH）の2色展開で、価格はオープン価格となっている。

ケーブル内蔵で持ち運びが快適、LED表示で残量も正確に確認

本製品はUSB Type-Cケーブルを本体に内蔵しており、別途ケーブルを持ち歩く必要がない。外出時の荷物を減らせる点が魅力だ。

また、LEDパネルでバッテリー残量を1％単位で表示できるため、旅行や出張などの長時間利用にも安心して使える。

ポートはUSB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、さまざまなデバイスの充電に対応。ただし、複数機器を同時に充電する場合は、ポートごとの出力が低下する場合があるという。

安全性と環境配慮にも注力した設計

エレコムの新モデルは、約500回の繰り返し使用に耐えるリチウムイオン電池を採用。過充電や過電流を防ぐ安全機能も備え、安心して長期間使用できる。

さらに、環境保全への取り組みとして「THINK ECOLOGY」を掲げ、リサイクル原料を10%以上使用。パッケージにはプラスチック使用量を削減したエコ素材を採用するなど、サステナブルな設計を実現している。

Nintendo Switch対応、PSE基準もクリアで安心

このモバイルバッテリーはNintendo SwitchおよびSwitch Liteの充電にも対応しており、スマホ・PC・ゲーム機と幅広いユーザー層をカバー。

さらに、日本の電気用品安全法（PSE）技術基準をクリアしているため、安全性にも優れている。