もう“隣のポート”とケンカしない。180度動くUSBハブが登場

エレコム、180度回転「スイングコネクター」搭載のUSB Type-Cハブを発売 — 高速データ転送対応でコンパクト設計

エレコムは10月28日、「スイングコネクター」を採用したUSB 5Gbps対応のUSB Type-Cハブを、10月下旬より発売すると発表した。モデル名は「U3HC-R030BK」で、価格は2,580円。

この新モデルの最大の特徴は、180度回転するスイングコネクターを搭載している点だ。これにより、隣接するUSBポートに干渉しにくく、ノートパソコンやデスクトップPCなど、限られたスペースでも快適に利用できる。直挿しタイプのコンパクト設計で、持ち運びも容易。外出先での使用にも最適だ。

USB 5Gbpsの高速データ転送に対応しており、大容量ファイルの同期や共有もスムーズ。仕事やクリエイティブ用途でもストレスなく活用できる。

また、本製品はノートPCのUSB Type-Cポートに直接接続できる仕様で、ケーブルを介さずにすっきりと接続可能。コネクター部分は上下左右に自在に角度を調整できるため、隣接するデバイスへの干渉を最小限に抑えられる。さらに、バスパワー専用設計によりACアダプターが不要で、持ち運びの手間を軽減する。