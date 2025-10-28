もう絡まない！ ポーチにすっきり収まる巻き取り式充電ケーブルが発売

エレコム、手のひらサイズで持ち運び便利な「巻き取りケーブル」新発売

エレコムは10月下旬より、手のひらサイズのケースに収納できる新型「巻き取りケーブル」を発売すると発表した。

約90cmの長さを確保しながら、ケーブルが絡まる心配がない設計で、携帯性に優れたアイテムだ。ラインアップは対応機器に合わせた4種類のプラグタイプを用意し、価格は1,780円〜2,580円となっている。

USB Type-CやLightning対応、全4タイプを展開

新モデルは、USB-A - USB Type-C、USB Type-C - Lightningなど全4タイプを展開。

それぞれのケーブルは接続方式に応じて異なる最大出力を備え、スピーディーな充電を実現する。

たとえばUSB Type-C - USB Type-Cモデルは最大60W出力、USB-A - Lightningモデルは12W出力に対応している。

静音設計＆高品質素材で使いやすさと安全性を両立

ケーブルを引き出す際に耳障りな音が出にくい「静音設計」を採用。

さらに、金メッキピンと難燃性に優れた素材を使用することで、信号劣化を防ぎながら安全性も確保している。

環境負荷にも配慮し、EUの「RoHS指令」にも準拠。サステナブルな製品としての信頼性も高い。

最大90cm・7段階の長さ調整機能を搭載

コンパクトなケースには、ケーブルの長さを7段階で調節できる機能を搭載。

最長90cmまで引き出せるため、使用シーンに合わせて柔軟に対応できる。

また、環境配慮型製品として「THINK ECOLOGY」認定も取得しており、日常使いはもちろん、出張や旅行にも最適だ。