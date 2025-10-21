ファンレスで静か！ エレコムの新ギガビットスイッチングハブがオフィス環境を快適に

エレコム、静音設計のギガビットスイッチングハブ4モデル6製品を法人向けに新発売

エレコムは10月21日、法人向け販路を通じて、静音仕様のギガビットスイッチングハブ全4モデル・6製品を新たに発売した。ラインアップは5ポート、8ポート、16ポート、24ポートの4種類で、標準価格はそれぞれ5,918円、6,930円、21,780円、36,300円となる。

静音・放熱・長寿命を兼ね備えた高品質設計

今回発表されたスイッチングハブは、家庭やSOHO、オフィスなど、静かな環境での利用を想定して設計されたモデル。放熱性に優れたメタル筐体とファンレス構造を採用しており、動作音を気にせず快適に作業できるという。

また、メイン基板には電解コンデンサーを使用せず、長寿命化を実現。省エネをサポートする「らくらく節電E機能」や「ループ検知機能」も搭載し、ネットワーク運用時の電力消費を抑えることができるとしている。

設置性に優れたデザインで幅広い環境に対応

5ポートおよび8ポートモデルには、底面にマグネットを標準装備。金属面に簡単に取り付けられるため、設置場所を選ばない。一方、16ポートと24ポートモデルには19インチラックマウント金具が付属しており、ラック設置もスムーズに行える。

いずれのモデルもGiga（1000BASE-T）対応で、高速かつ安定したデータ転送を実現。設置環境や用途に応じて柔軟に活用できる。

高性能・高耐久・省エネ・環境配慮の4拍子が揃ったギガビットスイッチングハブとして、家庭からオフィスまで幅広いシーンで活躍が期待される。