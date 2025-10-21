このページの本文へ

256GBまで選べる。エレコムの超小型USBメモリが10月下旬に登場

2025年10月21日 13時45分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

エレコム、USB Type-C対応の超小型USBメモリを10月下旬に発売

　エレコムは10月21日、USB Type-Cポートに直接接続できる超小型設計のUSBメモリを10月下旬に発売すると発表した。

　新モデルはコンパクトながらも高性能で、32GB・64GB・128GB・256GBの4種類の容量ラインアップを用意。価格はすべてオープン価格となっている。

わずか9mmの出っ張りで持ち運びも快適

　本体の出っ張りはわずか約9mmという極小サイズ設計。ノートパソコンやUSB Type-Cポートを備えたデバイスに挿したままでも、ケースに収納したり持ち運んだりできる。

　また、USB 5Gbpsに対応しており、最大200MB/sの高速読み込みを実現。大容量データの転送もスムーズに行えるとしている。

無料の暗号化ソフトでセキュリティも万全

　セキュリティ機能も充実しており、エレコムの公式サイトからパスワード自動認証付き暗号化ソフトウェアを無料でダウンロード可能。

　ビジネスシーンや個人利用でも、安心してデータを保護できる。

Windows・Mac・スマホ・タブレットにも対応

　このUSBメモリはWindows・Mac・スマートフォン・タブレットなど、多様なデバイス間でのデータ共有に対応。

　1本あれば複数端末間のデータ移動が簡単に行え、マルチデバイス時代に最適なストレージとなっている。

デザインと容量を選べるラインアップ

　カラーバリエーションはグレー×ブラックのシックなツートンデザイン

　ユーザーのニーズに合わせて最適な容量を選べる点も魅力だ。

　USB Type-Cポートの普及が進む中、このエレコムの新型USBメモリは、多くのユーザーにとって実用的でスマートな選択肢となるだろう。

