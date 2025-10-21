256GBまで選べる。エレコムの超小型USBメモリが10月下旬に登場

エレコム、USB Type-C対応の超小型USBメモリを10月下旬に発売
エレコムは10月21日、USB Type-Cポートに直接接続できる超小型設計のUSBメモリを10月下旬に発売すると発表した。
新モデルはコンパクトながらも高性能で、32GB・64GB・128GB・256GBの4種類の容量ラインアップを用意。価格はすべてオープン価格となっている。
わずか9mmの出っ張りで持ち運びも快適
本体の出っ張りはわずか約9mmという極小サイズ設計。ノートパソコンやUSB Type-Cポートを備えたデバイスに挿したままでも、ケースに収納したり持ち運んだりできる。
また、USB 5Gbpsに対応しており、最大200MB/sの高速読み込みを実現。大容量データの転送もスムーズに行えるとしている。
無料の暗号化ソフトでセキュリティも万全
セキュリティ機能も充実しており、エレコムの公式サイトからパスワード自動認証付き暗号化ソフトウェアを無料でダウンロード可能。
ビジネスシーンや個人利用でも、安心してデータを保護できる。
Windows・Mac・スマホ・タブレットにも対応
このUSBメモリはWindows・Mac・スマートフォン・タブレットなど、多様なデバイス間でのデータ共有に対応。
1本あれば複数端末間のデータ移動が簡単に行え、マルチデバイス時代に最適なストレージとなっている。
デザインと容量を選べるラインアップ
カラーバリエーションはグレー×ブラックのシックなツートンデザイン。
ユーザーのニーズに合わせて最適な容量を選べる点も魅力だ。
USB Type-Cポートの普及が進む中、このエレコムの新型USBメモリは、多くのユーザーにとって実用的でスマートな選択肢となるだろう。