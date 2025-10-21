もうWi-Fi切れに悩まない！ エレコムの新USB LAN変換ケーブルがType-C対応＆1Gbps通信に対応

エレコム、USB対応の有線LAN変換ケーブルを新発売 ─ 最大1Gbps対応でノートPCやゲーム機に最適

エレコムは10月21日、薄型ノートパソコンやゲーム機に有線LAN接続を実現する「USB to RJ45変換ケーブル」を新たに発売した。本製品は、USB-AおよびUSB Type-Cの両インターフェースに対応し、長さは1mから5mまでのラインナップを展開。価格は1mモデルが2,780円からとなっている。

ケーブルを挿すだけで高速・安定通信

このUSB LAN変換ケーブルは、有線LANポートを搭載していないデバイスでも、ケーブルを差し込むだけで即座に有線接続が可能。最大1Gbpsの伝送速度に対応しており、動画視聴やオンラインゲーム、リモートワークなど、安定した高速通信を求めるシーンに最適だ。さらに、ドライバーのインストール不要で、プラグ＆プレイによるスムーズなセットアップを実現している。

ビジネス環境にも対応するMACアドレスチェンジャー機能

注目すべきは、「MACアドレスチェンジャー」機能を搭載している点だ。これにより、企業やオフィスなどデバイスをMACアドレスで管理するネットワーク環境でも柔軟に対応可能。セキュリティ要件の厳しい環境下でも安心して使用できる仕様となっている。