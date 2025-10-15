エレコム「ナトリウムイオンモバイルバッテリー」がグッドデザイン金賞を受賞｜環境性能と安全性で22年連続の快挙

エレコムは10月15日、2025年度グッドデザイン賞において「ナトリウムイオンモバイルバッテリー」がグッドデザイン金賞（経済産業大臣賞）を受賞したと発表した。これにより、同社は22年連続でグッドデザイン賞を受賞するという快挙を達成した。

ナトリウムイオンモバイルバッテリーは、モバイルバッテリー市場で11年連続国内販売台数No.1をうたうエレコムが開発した新世代の製品だ。環境負荷を抑えながら安全性を高めるため、従来のリチウムイオン電池に代わり「ナトリウムイオン電池」を採用している。

この革新的な電池は、-35℃〜50℃という幅広い温度環境でも安定して使用でき、長寿命かつ高耐久を実現。極寒地から高温地域まで、さまざまなシーンで安心して使用できる点が特長だ。

さらに、9,000mAhの大容量を備え、USB Type-C対応で出力45W・入力30Wを実現。コンパクトで持ち運びやすいサイズながら、高出力と安全性を兼ね備え、スマートフォンからノートPCまで幅広く対応する。

深刻化する環境問題に向き合い、エレコムはこのモバイルバッテリーをエコフレンドリーな次世代製品として提案。デザインと機能性の両立が高く評価され、グッドデザイン金賞受賞へとつながった。

環境配慮と利便性を両立したこの製品は、デザインを通じて社会課題の解決に貢献する持続可能なモバイルバッテリーとしての地位を確立したといえるだろう。