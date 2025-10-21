このページの本文へ

11月4日から

リンガーハットに大粒の牡蠣の「かきちゃんぽん」！ みそかチゲで選べる

2025年10月21日 17時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　長崎ちゃんぽんを提供する「リンガーハット」は、11月4日から、「かきちゃんぽん」2種を全国の店舗で期間限定販売します。

お待ちかねの「かきちゃんぽん」
今年は旨辛チゲ味も登場

　「かきちゃんぽん」はリンガーハットの秋冬の定番人気メニュー。今年は定番の特製みそスープに加え、今年は新たにチゲスープも登場します。

　使用するかきは、国産の大粒を豆乳バタークリームで香ばしく焼き上げたもの。外はカリッと、内は濃厚でクリーミーな味わいに仕上げています。どちらのスープも、最大5個までかきを追加できます。みそスープは、赤白4種類の味噌を合わせた定番の味わいです。

▲かきちゃんぽん みそ　かき2個入り 1090円／かき3個入り 1390円
　※かき追加　1個300円　※最大5個まで追加可能
　※写真はかき3個

▲かきちゃんぽん チゲ　かき2個入り 1190円／かき3個入り 1490円
　※かき追加　1個300円　※最大5個まで追加可能
　※写真はかき3個

　新登場のチゲスープは、味噌とコチュジャンをベースににんにくの風味と唐辛子の 辛味を効かせ、海鮮の旨味がつまったスープとなっています。なお、チゲスープはロードサイド・ビルイン店舗のみの販売となります。

6日間限定ぎょうざサービスも！

　また、11月4日～9日の6日間は「かきちゃんぽん祭」を開催。期間中、注文したかきの個数と同じ数のぎょうざを無料でサービスします（にんにくぎょうざは対象外）。店内飲食・テイクアウトどちらも対象となります。

香ばしい大粒かきをたっぷり堪能！

　香ばしいかきと濃厚スープの相性は抜群で、冷え込む季節に体を芯から温めてくれそうな味わいです。チゲスープも新登場し、今年の「かきちゃんぽん」はより幅広い層が楽しめるラインアップとなっています。

　かきの数だけぎょうざがもらえる「かきちゃんぽん祭り」も実施されるので、気になる人はお早めに！

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧