リンガーハットに大粒の牡蠣の「かきちゃんぽん」！ みそかチゲで選べる

長崎ちゃんぽんを提供する「リンガーハット」は、11月4日から、「かきちゃんぽん」2種を全国の店舗で期間限定販売します。

お待ちかねの「かきちゃんぽん」

今年は旨辛チゲ味も登場

「かきちゃんぽん」はリンガーハットの秋冬の定番人気メニュー。今年は定番の特製みそスープに加え、今年は新たにチゲスープも登場します。



使用するかきは、国産の大粒を豆乳バタークリームで香ばしく焼き上げたもの。外はカリッと、内は濃厚でクリーミーな味わいに仕上げています。どちらのスープも、最大5個までかきを追加できます。みそスープは、赤白4種類の味噌を合わせた定番の味わいです。

▲かきちゃんぽん みそ かき2個入り 1090円／かき3個入り 1390円

※かき追加 1個300円 ※最大5個まで追加可能

※写真はかき3個

▲かきちゃんぽん チゲ かき2個入り 1190円／かき3個入り 1490円

※かき追加 1個300円 ※最大5個まで追加可能

※写真はかき3個

新登場のチゲスープは、味噌とコチュジャンをベースににんにくの風味と唐辛子の 辛味を効かせ、海鮮の旨味がつまったスープとなっています。なお、チゲスープはロードサイド・ビルイン店舗のみの販売となります。

6日間限定ぎょうざサービスも！

また、11月4日～9日の6日間は「かきちゃんぽん祭」を開催。期間中、注文したかきの個数と同じ数のぎょうざを無料でサービスします（にんにくぎょうざは対象外）。店内飲食・テイクアウトどちらも対象となります。

香ばしい大粒かきをたっぷり堪能！

香ばしいかきと濃厚スープの相性は抜群で、冷え込む季節に体を芯から温めてくれそうな味わいです。チゲスープも新登場し、今年の「かきちゃんぽん」はより幅広い層が楽しめるラインアップとなっています。

かきの数だけぎょうざがもらえる「かきちゃんぽん祭り」も実施されるので、気になる人はお早めに！

※価格は税込み表記です。