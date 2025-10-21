マジ!? 500円ぽっきりで「久保田」12種を飲み比べできる！渋谷で限定イベント

日本酒「久保田」を代表銘柄とする朝日酒造は、10月30日から渋谷スクランブルスクエア（東京）にて、発売40周年を記念したポップアップイベントを開催します。



会場では「久保田12種類飲み比べセット」が500円で提供されるなど、日本酒ファンには見逃せない内容です。

「久保田」の飲み比べを満喫できる！

10月30日～11月3日 渋谷で開催

10月30日から11月3日まで開催されるポップアップイベント「KUBOTA CONNECTIVE TIME」。会場は渋谷スクランブルスクエア12階のイベントスペース「Scene12」です。

久保田の発売40周年を記念したこのイベントでは、全17種類の中からこの時期楽しめる12種類を一度に試せる「久保田12種類飲み比べセット」を500円で提供されます。1種類あたり15mlずつ、味わいの個性を比較しながら、自分に合った「久保田」を見つけられるんだとか。

■久保田12種類飲み比べセット 500円

ほかにも、「久保田」各種の単品提供や、米粉のイカ明太チヂミ、魚介アヒージョカナッペなどのミールプレート（650円）も用意されています。渋谷の街を見下ろす窓際カウンターで、日本酒と軽食を組み合わせながら、秋の夜をゆったり楽しむことができます。

▲ミールプレート 650円

その他、朝日酒造社員による飲み比べ体験ワークショップやトークショーが予定されているほか、20歳の人を対象に1日10名限定で「久保田 萬寿」1杯(45ml)を無料で提供されます。

▲フォトスポット

■KUBOTA CONNECTIVE TIME 実施概要

開催期間：10月30日～11月3日

開催時間：13時～22時（最終日は20時終了、ラストオーダーはイベント終了45分前）

開催場所：渋谷スクランブルスクエア 12F イベントスペース Scene12

（東京都渋谷区渋谷2丁目24−12 渋谷スクランブルスクエア 12F）

アクセス：渋谷駅直結・直上／地下出入口番号 B6 ※12Fのレストランフロア

入場料：無料 ※お酒の提供、フードは有料

500円の贅沢体験！

1985年に誕生した「久保田」は、淡麗辛口というスタイルを打ち出し、日本酒の新たな方向性を切り拓いてきました。新潟・長岡の水と米にこだわり、世代を超えて親しまれている銘柄です。



今回のイベントでは、そうした久保田の現在のラインアップを知り、味わいの幅を体験できる企画が用意されています。

特に、「12種類飲み比べセット」は、500円とは思えない内容で、日本酒ビギナーでも楽しめそうです。気になる人は朝日酒造公式サイトをチェックしてください。

※価格は税込み表記です。