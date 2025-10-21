「中とろ」も「牡蠣」も110円！ “とろ貝祭り”が贅沢なのにお手頃

かっぱ寿司は10月23日～11月5日まで、全国の店舗で「かっぱのとろ貝110円祭り」を開催します。

かっぱのとろ貝110円祭り

期間中は、脂のり抜群という「みなみ鮪中とろ」と、ジューシーな「瀬戸内海産 蒸し牡蠣」を、それぞれ一貫110円で提供します。

▲みなみ鮪中とろ 一貫110円

きめ細やかな身質ととろける食感が魅力の中とろです。濃厚な旨みが口いっぱいに広がります。

▲瀬戸内海産 蒸し牡蠣 一貫110円

特許技術で蒸し上げた瀬戸内海産の牡蠣は、ふっくらジューシーで旨みが凝縮された一品です。

さらに、秋限定のメニューとして、「特盛みなみ鮪中とろぶつ＆ねぎとろ軍艦」「瀬戸内海産 蒸し牡蠣といくら あおさ餡茶碗蒸し」もラインアップに加わります。

▲特盛みなみ鮪中とろぶつ＆ねぎとろ軍艦 二貫260円～

▲瀬戸内海産 蒸し牡蠣といくら あおさ餡茶碗蒸し 410円～

そのほかにも、卵黄ソースが艶やかな「秋の月見三昧」や、サクサク衣が香ばしい「広島県産牡蠣フライ盛り」などの食欲の秋にぴったりのメニューが並びます。

▲秋の月見三昧 三貫290円

（卵黄ねぎとろ軍艦・卵黄みなみ鮪とろぶつ軍艦・卵黄とろろ軍艦）

▲広島県産牡蠣フライ盛り 460円～

旬の旨ネタがお手頃価格から

とろける中とろと、ふっくら蒸し牡蠣。どちらも秋の味覚を代表する贅沢な一品を、110円というお得な価格で味わえるチャンスとなっています。

蒸し牡蠣といくらの茶碗蒸しや牡蠣フライ盛りなど、さまざまな牡蠣料理も用意されているので、牡蠣が好きな人はお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。