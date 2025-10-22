バッテリー残量にあわせてねこちゃんが走る！ iPhoneアプリ「RunCat Pocket」

macOS向けのユーティリティーアプリ「RunCat」のiOS／iPadOS版「RunCat Pocket」の配信が、App Storeで始まった。開発者の中村拓人（@Kyomesuke）氏が10月21日、自身のXアカウントで公表している。

RunCat Pocketは、iPhoneやiPadのバッテリー残量にあわせて、ウィジェット上で猫のキャラクターが走る速度が変化するアプリ。何かと気にしがちなバッテリー残量を直感的かつ可愛く把握できることが特徴だ。

ほかにも同アプリでは、CPUやメモリー、ストレージの使用状況を確認したり、ゲームを楽しんだりすることもできる。

同アプリの本家にあたるmacOS版RunCatは、メニューバーに表示された猫のキャラクターが、CPU使用率に応じて走る速さを変える機能を備えたアプリ。こちらはアプリ内課金を利用して、猫以外のキャラクターを走らせることも可能だ。

●RunCat Pocket 対応OS ・iOS／iPadOS 18.0以降 言語 ・日本語 年齢制限 ・13歳以上 アプリ価格 ・無料