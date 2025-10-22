バッテリー残量にあわせてねこちゃんが走る！ iPhoneアプリ「RunCat Pocket」

macOS向けのユーティリティーアプリ「RunCat」のiOS／iPadOS版「RunCat Pocket」の配信が、App Storeで始まった。開発者の中村拓人（@Kyomesuke）氏が10月21日、自身のXアカウントで公表している。
RunCat Pocketは、iPhoneやiPadのバッテリー残量にあわせて、ウィジェット上で猫のキャラクターが走る速度が変化するアプリ。何かと気にしがちなバッテリー残量を直感的かつ可愛く把握できることが特徴だ。
ほかにも同アプリでは、CPUやメモリー、ストレージの使用状況を確認したり、ゲームを楽しんだりすることもできる。
iOS版のRunCat PocketがAppStoreで配信開始されました！バッテリー残量に合わせてネコがWidget上で走ります。システム情報を確認したり、エンドレスゲームもプレイ可能です。https://t.co/AXS3E1peL1pic.twitter.com/K7JUZcpINe— Kyome𓃠 (@Kyomesuke) October 21, 2025
同アプリの本家にあたるmacOS版RunCatは、メニューバーに表示された猫のキャラクターが、CPU使用率に応じて走る速さを変える機能を備えたアプリ。こちらはアプリ内課金を利用して、猫以外のキャラクターを走らせることも可能だ。
●RunCat Pocket
対応OS
・iOS／iPadOS 18.0以降
言語
・日本語
年齢制限
・13歳以上
アプリ価格
・無料
●RunCat
対応OS
・macOS 14以降
言語
・日本語
・ドイツ語
・フランス語
・簡体字中国語
・韓国語
年齢制限
・13歳以上
アプリ価格
・無料
アプリ内課金
・全ランナー開放：1300円
・黄金のネコ：1300円
・赤い閃光猫：600円
・お寿司：600円
・子犬：150円
・ハリネズミ：150円
・ペンギン２：150円
・自作ランナー登録機能：150円
・ウホーイ：0円
・えんたく：0円