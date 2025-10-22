このページの本文へ

バッテリー残量にあわせてねこちゃんが走る！ iPhoneアプリ「RunCat Pocket」

2025年10月22日 13時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
App Storeの配信ページのスクリーンショット

App Storeより

　macOS向けのユーティリティーアプリ「RunCat」のiOS／iPadOS版「RunCat Pocket」の配信が、App Storeで始まった。開発者の中村拓人（@Kyomesuke）氏が10月21日、自身のXアカウントで公表している。

　RunCat Pocketは、iPhoneやiPadのバッテリー残量にあわせて、ウィジェット上で猫のキャラクターが走る速度が変化するアプリ。何かと気にしがちなバッテリー残量を直感的かつ可愛く把握できることが特徴だ。

　ほかにも同アプリでは、CPUやメモリー、ストレージの使用状況を確認したり、ゲームを楽しんだりすることもできる。

　同アプリの本家にあたるmacOS版RunCatは、メニューバーに表示された猫のキャラクターが、CPU使用率に応じて走る速さを変える機能を備えたアプリ。こちらはアプリ内課金を利用して、猫以外のキャラクターを走らせることも可能だ。

●RunCat Pocket

対応OS

・iOS／iPadOS 18.0以降

言語

・日本語

年齢制限

・13歳以上

アプリ価格

・無料

●RunCat

対応OS

・macOS 14以降

言語

・日本語
・ドイツ語
・フランス語
・簡体字中国語
・韓国語

年齢制限

・13歳以上

アプリ価格

・無料

アプリ内課金

・全ランナー開放：1300円
・黄金のネコ：1300円
・赤い閃光猫：600円
・お寿司：600円
・子犬：150円
・ハリネズミ：150円
・ペンギン２：150円
・自作ランナー登録機能：150円
・ウホーイ：0円
・えんたく：0円

 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中