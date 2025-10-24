ログインできない!? Windows Hello、PIN問題が修正

マイクロソフトは10月23日、Windows Insiderプログラムの参加者向けに、「Windows 11 Insider Preview Build 27975（Canary Channel）」を公開した。

本バージョンでは、Windows HelloのPINが無効化されてしまう問題を含む、複数の不具合に対処している。主な修正、変更点と未解決の不具合等は以下のとおり。

●主な修正・変更点 ■入力関連 ・タッチキーボードの起動の信頼性に影響する問題 ■Windows Hello ・特定のデバイスで、再度設定するまでWindows HelloのPINが機能しない問題 ■設定 ・設定→システム→ストレージでドライブ情報にアクセスすると設定がクラッシュする問題

●未解決の不具合等 ■スタートメニュー ・新しいスタートメニューで、メニューが予期せずいちばん上までスクロールしてしまうことがある ■電源とバッテリー ・一部の環境でスリープとシャットダウンが正しく機能しない（調査中）

Windows Insiderプログラムで提供されるソフトウェアは正式版リリース前のテスト版であり、上記以外にも未発見のバグや不具合が残っている可能性がある。

利用する場合、仕事用、プライベート用を問わず、メインマシンへの導入はおすすめしない。