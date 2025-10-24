このページの本文へ

ログインできない!? Windows Hello、PIN問題が修正

2025年10月24日 12時15分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
Windowsのロゴ

　マイクロソフトは10月23日、Windows Insiderプログラムの参加者向けに、「Windows 11 Insider Preview Build 27975（Canary Channel）」を公開した。

　本バージョンでは、Windows HelloのPINが無効化されてしまう問題を含む、複数の不具合に対処している。主な修正、変更点と未解決の不具合等は以下のとおり。

●主な修正・変更点

■入力関連

・タッチキーボードの起動の信頼性に影響する問題

■Windows Hello

・特定のデバイスで、再度設定するまでWindows HelloのPINが機能しない問題

■設定

・設定→システム→ストレージでドライブ情報にアクセスすると設定がクラッシュする問題

 

●未解決の不具合等

■スタートメニュー

・新しいスタートメニューで、メニューが予期せずいちばん上までスクロールしてしまうことがある

■電源とバッテリー

・一部の環境でスリープとシャットダウンが正しく機能しない（調査中）

　Windows Insiderプログラムで提供されるソフトウェアは正式版リリース前のテスト版であり、上記以外にも未発見のバグや不具合が残っている可能性がある。

　利用する場合、仕事用、プライベート用を問わず、メインマシンへの導入はおすすめしない。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン