前回予告したように、今回もコネクティビティについてだ。ISSCC 2026でNVIDIAのNikola Nedovic博士(Sr.Research Scientist)が発表した"Emerging Low-Latency Optical Connectivity"の内容を解説したい。

なぜAIに新たなネットワークが必要なのか？

フロントエンドとバックエンドの分離

そもそも光接続を利用するニーズはなにか？ として博士が指摘するのはまず消費電力。PUE(Power Usage Effectiveness:IT関連施設におけるエネルギー効率を測定する指標)は2023年の段階で1.58程度になっているが、もうこれ以上下がらない(むしろ上がっている)のがわかる。

加えて全体の消費電力も上がる傾向にあるのは言うまでもない。さらにIT機器そのものの電力も上がりつつある。例えば1Pbpsの転送速度が求められる時代に、転送効率が5pJ/bitだとするとその転送だけで5kWの消費電力になる。

実はこの消費電力問題、もうそんなに先の話ではない。というのは以前のアナウンスでは今年後半に登場するKyberラックベースのRubin Ultra NVL576ではNVLinkが1.5PB/秒(＝12Pbps)、CX9(つまりイーサネット)が115.2TB/秒(＝921.6Tbps)になる予定だった(NVL576そのものの構成が変わったため現在はこの数字にはならない)からで、仮に1pJ/bitまで下げてもNVLinkが12KW、イーサネットが1KWを喰う計算になる。

これをなんとかしようと思った場合、特に帯域が増えるとどうしても銅配線を利用する電気信号では消費電力が爆増する(あと距離が伸びた場合も同じく)ということで光配線しかない、という話になる。講演ではこの後光接続を利用した場合の帯域や特性、BERの検討などが論じられているが、これは新しい話ではないのでここでは割愛する。要するに光接続はすでにコストを含めて有望な選択肢になっている、という話だ。

ではデータセンターの現場はどうなっているのか？ というのが下の画像だ。AI FactoryというのはNVIDIAの造語であって一般的な用語ではないと思うが、AIデータセンターは従来型のクラウド用データセンターと比べてプロセッサーの数が5倍、消費電力は20倍近くに跳ね上がる。

問題はその100Kなり512Kなりのプロセッサーをどうつなぐかである。下の画像はやや古いネットワーク構成であって、コア-アグリゲーション-エッジという3層のスイッチを経てその下にCPU(サーバー)がぶら下がるFat-Tree構成である。

これ以外のものとしては、例えばHPのDragonFlyや、京あるいは富岳で採用されたtofu interconnect(6次元メッシュ/トラス)構成などがあるが、これは例外的である。最近ではこれがLeaf-Spine構成になっているわけだが、ただFat-Treeの2次元的な接続をLeaf-Spineの3次元的な構成に変えたからといって劇的に性能が変わるわけではない。

こうした従来型のネットワークの場合、レイテンシーが大きくなると性能が急速に低下するケースが多い(アプリケーション次第)というのは以前から知られていた話である。

これがAIデータセンターではどうなっているのか？ というのが下の画像である。従来型のネットワークによる接続(Front End)とは別に、GPUというかアクセラレーター同士を接続するネットワーク(Back End)を用意することになっている。

レイテンシーが大きくても構わない接続はFront Endを、レイテンシーを低く抑えたい接続にはBack Endを使おう、というわけだ。このFront Endをスケールアウト、Back EndをスケールアップとNVIDIAでは定義している。

この2つをどう使い分けるか、の説明が左下のWorkload mappingに示されている。要するに大規模なLLMなどでは、1枚どころか1本のラックですら足りないくらいに規模が大きくなっており、こうした用途で必要としている。