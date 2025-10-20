みやさとけいすけの工具探検隊 第103回
“左右で違う”が正解！3点で掴めるトリグリッププライヤーの使い心地が地味に革命的でした
2025年10月20日 18時00分更新
ジョイント部をずらすことで、くわえ部のサイズを変更できるのが、コンビネーションプライヤー。薄いものから太いものまでこれ1本で対応可能な上、ラジオペンチよりもガッチリつかめることから、なにかと出番が多い工具です。
よく使われる工具だけに、価格も安め。500円以下で購入できる廉価なものが多数ありますし、1000円前後まで範囲を広げれば、有名メーカーの製品まで手に入ります。最近では見かけなくなりましたが、以前は100円ショップでも売られていました。
どれも基本的な構造は変わらず、使い方も同じ。それなら、どれを選んでも同じだろう……と考えてしまいがちです。しかし、よく使う基本的な工具となるだけに、ガタが少ないとか、グリップが握りやすいといったちょっとした違いが、使いやすさを大きく左右することもあります。また、さらに他にはない工夫をしているメーカーもあります。
そんな工夫が凝らされたコンビネーションプライヤーの1つが、ロブテックスの「トリグリッププライヤ TG」。
全長165mmの「TG150」（実売1200円前後）と、205mmの「TG200」（実売1500円前後）の2種類がありますが、今回は小型のTG150を購入しました。こちらを紹介していきましょう。
