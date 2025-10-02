「ゲームでダメージ食らったら本当に痛い」を実現？ 痛みを脳波から測定、数値化・共有できる技術を開発

NTTドコモとPaMeLaは10月1日、ドコモが開発した「人間拡張基盤」と、PaMeLaが開発した痛みを脳波から測定する技術を連携し、人それぞれの「痛覚の感度」を推定することで相手の感じ方に合わせて痛覚を共有する技術を開発したと発表。

本技術は、痛覚に関するデータを把握する機器（センシングデバイス）、痛覚の感度に対する個人差を推定し共有する人間拡張基盤、痛覚を再現する駆動機器（アクチュエーションデバイス）の3つを基本として構成し実現するもの。

ドコモの人間拡張基盤とは、ネットワークを介して人間の感覚や動作を拡張し、他者と共有するためのプラットフォーム。動作、触覚、味覚などの共有を実現してきたが、相手の感じ方に合わせて痛覚を共有する技術の開発は世界初という。

従来、人が感じる身体的・心理的な痛みを言語化して他者に伝えることは難しく、他者の痛みに関する情報は個人の主観に基づく推測で理解せざるを得ない場面が多いことから、客観的な解釈をすることは困難とされてきた。

今回NTTドコモとPaMeLaが開発した技術は、痛覚刺激を受けている人の脳波からその人が感じている痛みを数値化して定量的に可視化するだけでなく、人それぞれの痛覚の感度を推定した上で、受け取り側の感度を踏まえて変換し共有することを可能にするもの。

これによって、「Aさんにとっての痛みが、Bさんにとってはどの程度に相当するのか」や、「Aさんが平常時と比較して、現在どれほどの痛みを感じているのか」といった情報を、受け取り側が体感・理解できるという。

痛みという主観的かつ人によって異なる感覚を共有可能にすることで、医療における診断サポートや福祉分野でのリハビリ支援のほか、XR・ゲームなどのエンターテインメント分野でのさらなる没入型体験、さらにはカスタマーハラスメントやSNS上での誹謗中傷など、心理的ダメージが可視化されにくい領域における対策が可能になることが期待されるとしている。

なお、10月14日から幕張メッセで開催される「CEATEC 2025」において、本技術が紹介される予定という。