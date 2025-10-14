ガジェットや文具をすっきり整理。上質デザインのツールポーチ＆ボックス

エレコム、上品なキルティング素材を採用した「ツールポーチ＆ツールボックス」発売

エレコムは10月14日、上質な光沢感を持つオニオンステッチのキルティング素材を使用した新シリーズ「ツールポーチ＆ツールボックス」を発売した。

ツールポーチはデスク上で自立する設計で、道具入れとして使いやすい仕様。ツールボックスはハンドル付きの大容量設計が特徴で、小物やガジェット類をスマートに整理できるという。どちらもデスク周りをすっきりと整えるのに最適なアイテムだ。

自立する「ツールポーチ スタンドタイプ」──デスク上の小物を美しく整理

「ツールポーチ スタンドタイプ」は、筆記用具やメイクツール、USBメモリーなどのデスク周りの小物をまとめて整理できる。

自立式のため、デスク上でそのまま道具入れとして使えるのがポイントだ。内部には4つのスリーブポケットと2つの伸縮仕切りを備え、マウスやケーブルなど厚みのあるアイテムも収納可能。さらに、ファスナー付きメッシュポケットも搭載しており、ペンやケーブル類をひとまとめにできる。

カラーバリエーションはブラック、カーキ、グレーの3色展開。価格は2,780円となっている。

「ハンドル付き ツールボックス」──A4対応の大容量＆撥水仕様

もう一方の「ハンドル付き ツールボックス」は、A4ファイルボックスがそのまま入る大容量設計。

在宅ワーク用ツールの持ち運びや、オフィス内での移動にも便利だ。内部には5つの仕分けポケットと側面のオープンポケットを備え、小物整理もスムーズ。最大14インチまでのノートパソコンも収納できる。

表面生地には撥水加工が施されており、多少の水濡れでも安心して使用できるという。

こちらもブラック、カーキ、グレーの3色展開で、価格は5,480円。