AIカメラから堅牢タブレットまで　“現場を強くする技術”が名古屋に集う

エレコム、スマート工場 EXPO［名古屋］に出展 最新DX・AIソリューションを披露

エレコムは、10月29日から31日までポートメッセなごやで開催される「第8回［名古屋］スマート工場 EXPO -IoT/AI/FAによる製造革新 展-」に出展する。会期中は、最先端の技術を活用した製品とソリューションを多数展示する予定だ。

製造現場のDXを加速する革新的ソリューションを提案

今回の出展テーマは「製造現場のDX加速」。エレコムは、AI・IoT技術を融合させた次世代のスマートファクトリー向け製品を紹介する。

AIカメラを活用した安全管理の高度化や、現場での効率化を支える堅牢な新型タブレットなど、実際の運用シーンを想定した展示が行われる予定だ。

さらに、データ管理・通信・可視化を効率化するインフラソリューションも注目ポイント。ネットワークやストレージを最適化し、スマート工場の実現を後押しする。

中でも注目は、9月18日に発売された「ZEROSHOCKタブレット PRO」。過酷な現場でも安心して使用できる高い堅牢性と耐久性を備え、製造業や建設業など多様な現場での活用が期待されている。

多彩な製品ラインアップとデモ展示

ブースでは、VIVOTEKやデルカテックのAIカメラ、QNAP NASなどの最新製品も展示。防犯・作業監視・データ共有を効率化する仕組みを実際に体験できる。

また、デジタルサイネージや顔認証デバイスを活用した情報伝達・管理ソリューションのデモンストレーションも予定されている。

さらにインフラ分野では、最新の「Wi-Fi 7」対応無線環境を提供。高速・安定したネットワークを構築し、製造現場全体のデジタル基盤を強化する提案を行う。

展示会概要とアクセス情報

エレコムの展示ブースは、ポートメッセなごや第3展示館・小間番号N40-26に設置される。展示会の入場には事前登録が必須で、発行される専用バッジを当日持参する必要がある。

DX推進を目指す企業にとって、最新技術と革新的なアイデアを直接体感できる絶好の機会となるだろう。