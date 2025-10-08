メトロに乗って都内5ヵ所のアート巡り！　『芸術新潮』×東京メトロコラボでアートな冒険を楽しむべき5つの理由

芸術の秋、気軽にアートが楽しめるデジタルスタンプラリー「東京アートウォーク」が始まります。

無料で参加できるこのデジタルスタンプラリーには、あなたが夢中になる5つの理由があります。

1. 『芸術新潮』厳選のハイクオリティなアートスポット

2. スマホで完結する手軽なデジタルスタンプラリー

3. 先着2,000名限定でもらえるスペシャルステッカー

4. 抽選で当たる豪華な特別賞

5. 期間限定（～12/14）のプレミアム体験

アートスポットは東京メトロ沿線のたった5箇所とそれほど多くなく、しかもそのアートスポットも密集していません。5箇所くらいなら回れそうな気がしますし、スポットの場所が離れているのでスタンプラリー目当てではなく周辺エリアの散策も楽しめちゃうところがいい！ この秋は、東京巡りで芸術の世界にどっぷり浸りませんか？

丸の内のスポットは「明治生命館」

10月24日（金）から12月14日（日）まで、デジタルスタンプラリー「東京アートウォーク」を開催します。

参加方法は「東京メトロmy!アプリ」内の「東京を楽しむ」をタップし、「東京アートウォーク」バナーから専用サイトへアクセスするだけ。対象スポットに着いたら、掲出された二次元コード付きポスターのコードを読み込んでデジタルスタンプを取得します。5つすべてのデジタルスタンプを集めると先着2,000名に達成賞として「芸術新潮オリジナルステッカー」をプレゼント。さらに抽選で50名に、各スポットのオリジナルグッズや特典が当たります。

丸の内では「明治生命館」が対象になっています。建物の中に入ったことがないという方もいるかもしれません。ビルの中に建物があって面白いのでおすすめですよ。え、何を言っているんだって？ いやいや本当です！

デジタルスタンプラリー「東京アートウォーク」

実施期間：2025年10月24日（金）～2025年12月14日（日）

参加費：無料（スタンプラリーに必要な交通費、通信費等はお客様のご負担となります。）

スタンプ取得スポット：明治生命館 2階受付付近ほか計5スポット