メトロに乗って都内5ヵ所のアート巡り！　『芸術新潮』×東京メトロコラボでアートな冒険を楽しむべき5つの理由

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「東京アートウォーク」キービジュアル

　芸術の秋、気軽にアートが楽しめるデジタルスタンプラリー「東京アートウォーク」が始まります。

　無料で参加できるこのデジタルスタンプラリーには、あなたが夢中になる5つの理由があります。

1. 『芸術新潮』厳選のハイクオリティなアートスポット
2. スマホで完結する手軽なデジタルスタンプラリー
3. 先着2,000名限定でもらえるスペシャルステッカー
4. 抽選で当たる豪華な特別賞
5. 期間限定（～12/14）のプレミアム体験

　アートスポットは東京メトロ沿線のたった5箇所とそれほど多くなく、しかもそのアートスポットも密集していません。5箇所くらいなら回れそうな気がしますし、スポットの場所が離れているのでスタンプラリー目当てではなく周辺エリアの散策も楽しめちゃうところがいい！　この秋は、東京巡りで芸術の世界にどっぷり浸りませんか？

丸の内のスポットは「明治生命館」

　10月24日（金）から12月14日（日）まで、デジタルスタンプラリー「東京アートウォーク」を開催します。

　参加方法は「東京メトロmy!アプリ」内の「東京を楽しむ」をタップし、「東京アートウォーク」バナーから専用サイトへアクセスするだけ。対象スポットに着いたら、掲出された二次元コード付きポスターのコードを読み込んでデジタルスタンプを取得します。5つすべてのデジタルスタンプを集めると先着2,000名に達成賞として「芸術新潮オリジナルステッカー」をプレゼント。さらに抽選で50名に、各スポットのオリジナルグッズや特典が当たります。

「東京アートウォーク」のオリジナルステッカー

「芸術新潮オリジナルステッカー」

「東京アートウォーク」のプレゼント

　丸の内では「明治生命館」が対象になっています。建物の中に入ったことがないという方もいるかもしれません。ビルの中に建物があって面白いのでおすすめですよ。え、何を言っているんだって？　いやいや本当です！

デジタルスタンプラリー「東京アートウォーク」
実施期間：2025年10月24日（金）～2025年12月14日（日）
参加費：無料（スタンプラリーに必要な交通費、通信費等はお客様のご負担となります。）
スタンプ取得スポット：明治生命館　2階受付付近ほか計5スポット

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

