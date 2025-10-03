無料で撮れるフォトブースでアール・デコなセルフィー！　イベント限定のフレームで「レトロ可愛い」が盛れる!!!

2025年10月11日（土）〜10月13日（月・祝）の3日間、丸ビル１F・マルキューブで開催される「ART DÉCO et LANVIN（アール・デコとランバン）」。イベントオリジナルフレームで撮影できるフォトブースが設置されます！ しかも撮影は無料！

イベント限定フレームで無料撮影

セルフフォトブランド「Photomatic」は、2025年10月11日（土）〜10月13日（月・祝）の3日間、東京・丸の内にある丸ビル１F・マルキューブで開催される「ART DÉCO et LANVIN（アール・デコとランバン）」に、イベントオリジナルフレームで撮影できるフォトブースを設置します。

「ART DÉCO et LANVIN」は、「アール・デコ博覧会」の通称で知られる、「現代産業装飾芸術国際博覧会」の開催から100周年を記念して開催されるイベント。参加者は誰でも無料で撮影できます。本イベント限定フレームでの撮影を楽しみましょう。

アール・デコ博100周年記念

「ART DÉCO et LANVIN（アール・デコとランバン）」

期間：2025年10月11日（土）〜 10月13日（月・祝）

時間：11:00〜19:00

会場：丸ビル1階・マルキューブ（入場無料）