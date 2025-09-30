三菱一号館美術館の限定ランチは、2,800円で休日の満足度を2倍にする最強プラン

三菱一号館美術館では、10月11日（土）から「アール・デコとモード 京都服飾文化研究財団(KCI)コレクションを中心に」展を開催。三菱一号館美術館といえば、展示だけでなく併設のミュージアムカフェ・バー「Café 1894」も人気ですが、展示にちなんだ新メニューが提供されます。

展示を見るだけでなく、タイアップメニューを食べることで「アール・デコとモード」をさらに楽しめるはず！

「アール・デコとモード」展タイアップメニュー

三菱一号館美術館併設のミュージアムカフェ・バー「Café 1894」では、「アール・デコとモード 京都服飾文化研究財団(KCI)コレクションを中心に」展（会期：2025年10月11日（土）～2026年1月25日（日））の会期中限定で、展覧会にちなんだメニューを販売します。

タイアップランチ「Délices de la mode (デリス ドゥ ラ モード)」

（前菜＋メイン＋パン＋コーヒーor紅茶）

価格：￥2,800（税込）

販売時間：11:00～14:00(L.O.)

1920年代のパリでも食されていた伝統的なテリーヌやジビエ料理を現代風にアレンジ。メニュー名のDélices de la mode(デリス ドゥ ラ モード)には、流行(モード)の美味しさを召し上がっていただきたいという意味を込めています。

前菜は、エビ、カリフラワー、玉ねぎ、大根、ビーツなど食感の違いを楽しめる食材をコンソメのジュレでまとめテリーヌ風に。メインには、ほどよいボリュームの鴨肉のロティにじゃがいものグラタンを添え、チェリーとカシスのソースでアール・デコ期の華やかさを演出しています。

タイアップミニデザート「フルーツジュエル―ヴァニラビーンズ香るブランマンジェ」

価格：￥500（税込）

販売時間：11:00～14:00(L.O.)

※ランチメニューをお召し上がりの方のみご注文いただけます

アール・デコのデザインが全盛期の頃に制作されたフルーツサラダ・リングにインスパイアされたミニデザートです。季節のフルーツとブランマンジェをヴァニラの香りとともにお楽しみください。

タイアップデザート「レッドベルベットケーキと赤い果実」

価格：￥1,550（税込）

販売時間：14:30～16:30(L.O.)

展覧会の出品作品の中で印象的な赤いドレスをイメージしたデザートです。フロマージュクリームを挟んだレッドベルベットケーキが主役の一品です。カシスのシャーベットをトッピングすることで、一色でまとめた色合いを多彩な味わいとなっています。

前菜 ビスクムースと海老、ビーツのカクテル フレンチキャビア添え

価格：￥1,600（税込）

販売時間：17:00～22:00(L.O.)

1920年代のパリのサロンを彩ったアール・デコのジュエリーに着想を得た、華やかな前菜です。濃厚なビスクのムースに、ぷりっとした海老とビーツの甘みを重ね、フレンチキャビアをあしらいました。グラスの中に閉じ込めた色彩と食感のコントラストは、まるで展覧会のショーケースを覗くよう。ウィスキーとのペアリングで、より深い味わいの世界へと誘います。

メイン 黒毛和牛ステーキとフォアグラのポワレ

価格：￥4,500（税込）

販売時間：17:00～22:00(L.O.)

フランス料理の伝統を受け継ぐ、贅沢なメインディッシュ。黒毛和牛のステーキに、香ばしくポワレしたフォアグラを重ね、赤ワインソースで仕上げました。重厚でありながら洗練された味わいは、まるでアール・デコ期の晩餐会を思わせる一皿。

デザート フルーツドレス―Parfait de robes

価格：￥2,000（税込）

販売時間：17:00～22:00(L.O.)

展覧会に登場する華やかなドレスの数々を、季節の果実とともにパフェ仕立てで表現しました。グラスの中に重ねられたフルーツのレイヤーは、まるでシルクやチュールのように軽やかで、ひと口ごとに異なる表情を見せます。クラシカルな装いをまとったデザートで、甘く優雅な余韻を楽しめます。

Café 1894

住所：東京都千代田区丸の内2-6-2 三菱一号館美術館1F

営業時間：11:00～23:00

ランチタイム11:00～14:30（L.O.14:00）

カフェタイム14:30～17:00（L.O.16:30）

ディナータイム17:00～23:00（L.O.22:00）

休業日：不定休

※最新の営業時間はhttps://mimt.jp/cafe1894/#/hoursをご確認ください。

ＴＥＬ：03-3212-7156