絶対宝物になる！　自分の名前が職人の手書きで入った世界に一つの「ロイヤルコペンハーゲン」

デンマーク王室御用達の名窯「ロイヤルコペンハーゲン」。その白磁に輝く青い装飾は、誰もが一度は憧れる美しさです。もし、この歴史ある逸品に、自分の名前を職人が手書きで入れてくれるとしたら……。

コレクターも多い陶磁器ブランド「ロイヤル コペンハーゲン」が、新丸ビル3階に最新のコンセプトを表現したストアをオープン。新オープンを記念して、カップの内側に手描きで名前を入れるサービス －Bespoke（ビスポーク）－を期間限定で受注販売します。自分の名前が手書きで入ったロイヤル コペンハーゲン、きっと一生の宝物になること間違いなしです！

ロイヤル コペンハーゲンの新店が新丸ビルにオープン

2025年10月18日（土）、新丸ビル3階に「ロイヤル コペンハーゲン 新丸ビル店」がオープンします。コペンハーゲンのフラッグシップストアと同じく、プレートを並べた象徴的なディスプレイウォールを備え、250年にわたり受け継がれてきたアートやデザイン、歴史やクラフツマンシップを感じられる気品あふれる美しい空間です。

新丸ビル店では、ロイヤル コペンハーゲンに新たに加わるグラスコレクション「オーロラ」が先行発売されます。

ウォーターグラス ペア (各270ML)

価格：￥30,800（税込）

ワイングラス ペア (各260ML)

価格：￥30,800（税込）

シャンパングラス クープ ペア(各250ML)

価格：￥30,800（税込）

また、オープンを記念して、カップの内側に手描きで名前を入れるサービス －Bespoke（ビスポーク）－を期間限定で受注販売します。ポーセリンの表面に、絵付け職人がハンドペイントでひとつひとつ丁寧に名前を入れる、完全オーダーメイドの特別なアイテムは、世界で一つのスペシャルピース。 結婚や誕生日、様々な人生の節目、特別な方へのギフトはもちろん、特別なものを手に入れたい方にも最適です。

さらに、オープンを記念して税込16,500円以上購入すると、手彫りの型を使い、伝統の注染で染めあげた日本の職人のクラフツマンシップが詰まった“オリジナル手ぬぐい”を1枚もらえます。

（無くなり次第終了／他のキャンペーンとの併用はできません）

ロイヤル コペンハーゲン 新丸ビル店

オープン日 ：2025年10月18日（土）※予定

定休日：年中無休（但し、1月1日及び法定点検日は除きます。）

営業時間：平日・土曜 11:00～21:00 日曜・祝日 11:00～20:00

住所：〒100-6503 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 新丸ビル 3階

TEL：03-6206-3777