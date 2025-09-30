想像の5倍はウマい、めとろ庵「魚ソ天カレーそば」。ギョニソの天ぷらを大胆にトッピングしたカレーそばが攻めすぎ

魚肉ソーセージ、略してギョニソ。では「ギョニソの天ぷら」を略すとなんでしょうか。ギョニソ天？ …いいえ、答えは「魚ソ天」です。

「そば処 めとろ庵 大手町メトロピア店」で、期間限定で「魚ソ天カレーそば」と「魚ソ天カレーそば ラー飯定食」を提供しています。なぜ秋冬にギョニソの天ぷらなのかは分かりませんが、でもB級グルメっぽくてこれはあり！

ギョニソの天ぷらが丸ごとドーン

「そば処 めとろ庵 大手町メトロピア店」で、期間限定で「魚ソ天カレーそば」と「魚ソ天カレーそば ラー飯定食」を販売中です。

魚ソ天カレーそば

￥590（税込）

魚肉ソーセージの旨味をカリカリの衣で閉じ込めて天ぷらに。スパイスとつゆの旨味が合わさったカレーそばにトッピングした一杯です。

魚ソ天カレーそばラー飯定食

￥690（税込）

カレーによく合うラー油かけごはん「ラー飯」がセットになった定食です。カレーをかけながら食べるも良し、シメにかきこむも良し！

そば処 めとろ庵 大手町メトロピア店

営業時間：7:00～22:00、土曜7:00～17:00

定休日：日・祝