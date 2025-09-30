大谷翔平も絶賛の「じゃがボルダ」！ 昨シーズン約6万箱売れた秋冬限定味が再登場！！

人気のお店って並びがちですが、行列を見ると「こんなに並んでるならいいか…」とつい退散してしまいます。でもそんな私が、並んででも買いたいと思うのが「じゃがボルダ」です。

お目当ては昨年約6万箱が売れた秋冬限定の「トリュフ⾹るクリームソース味」！ トリュフの香りとだしの旨みが効いているそうで、めちゃくちゃ美味しそうです。

大人もやみつきになるごほうびポテチ

10月9日（木）から、「じゃがボルダ JR東京駅 グランスタ東京店」で「Calbee＋×東京ばな奈 じゃがボルダチップス トリュフ⾹るクリームソース味」の販売がスタートしました。

Calbee＋×東京ばな奈 じゃがボルダチップス トリュフ⾹るクリームソース味

4袋入 ￥1,134（税込）

販売期間：2025年10月9日(木)～2026年3月末頃

※ほか姉妹店でも販売する場合がございます。

コクのあるホワイトソースをイメージしたクリーミーな旨味を合わせた、トリュフが香る大人のご褒美ポテトチップス。一枚食べると上品でコク深い味わいがジュワッとあふれ出し、トリュフの魅惑的な⾹りに包まれます。隠し味に忍ばせた昆布だしが旨味を引き締めて、手が止まらなくなるおいしさです。

じゃがボルダ JR東京駅 グランスタ東京店

住所：東京都千代田区丸ノ内1-9-1 グランスタ東京1階

JR東京駅 東北・上越・北陸新幹線 北のりかえ口付近

営業時間：（月～土）8:00～22:00、（日・祝日）8:00～21:00