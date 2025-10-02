コーエーテクモゲームスは10月2日、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、戦国双六イベント 第6期「挑戦 村上武吉」を開始した。開催期間は、2025年10月9日12時59分まで。

戦国双六イベントとは、賽（さい）を振って道中を進み、本丸にいる敵城主の撃破を目指すイベント。今回の敵城主は、能島村上水軍の頭領でもあり、木津川口合戦では織田水軍に大勝するなど各地で勇名を馳せた「村上武吉」だ。

敵城主を撃破すると双六Ptをはじめさまざまな報酬を獲得可能。道中のボーナスマスで双六Ptボーナスや部隊の強化などの多彩な効果を獲得して、敵城主との戦いに挑もう。今回は【九鬼の砲威】九鬼嘉隆や、織田家所属の武将の威名を上昇させるボーナスマスが登場する。

【獲得できる報酬の例】

累計双六Ptに応じて、 初期威名900までのSSR武将の覚醒に使える素材「特級友好珠」（とっきゅうゆうこうじゅ）や「精錬銀・足軽」「打直し札・並」や本イベントならではの称号など、さまざまな報酬を獲得可能。また、双六イベントに関連したパネルミッションでは、一部技術の開発に必要な「技巧の巻・赤」などの報酬を手に入れられる。

【イベントログインボーナス／パック販売】

「賽」などがもらえるイベントログインボーナスの開催、イベントに役立つアイテムの入った「双六パック」の販売、条件を満たすと一定期間購入できる「双六プレイパック」「敵城主挑戦パック」などの販売を商店にて行っている。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

SSR【九鬼の砲威】九鬼嘉隆が新登場！ 「特別登用・戦国双六 第6期『挑戦 村上武吉』」開催

戦国双六イベントの開催にあわせ、SSR【九鬼の砲威】九鬼嘉隆（初期威名 900）がピックアップされる「特別登用・戦国双六 第6期『挑戦 村上武吉』」を開催。開催期間は、2025年10月9日12時59分まで。

※「登用・戦国双六 第6期『挑戦 村上武吉』」も同時開催

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には、武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：九鬼嘉隆＞

織田家臣。志摩海賊衆の1人。木津川口合戦での大敗を契機に「鉄甲船」を建造し、毛利水軍を粉砕する。その功で大名に出世し「海賊大名」の異名をとった。

「群雄リーグ 第21期」参加準備期間がスタート！

「群雄リーグ」は、地方そして全国のプレイヤーと戦うイベント。1日のうちに第1陣～第3陣があり、各陣5人とマッチングし、毎日15戦を自動で行う。

※イベントへの参加方法、毎日の対戦スケジュールなどについては、ゲーム内のお知らせやヘルプをご確認ください。

イベント前半の地方リーグでは、全国を9つの地方に分け、本拠を設置している地方のリーグに参戦。イベント後半の全国リーグは、地方リーグの結果に応じて最上位の「拾式」から「壱式」までランク分けされ、ランクごとに全国のプレイヤーと競いあう。

地方リーグと全国リーグの成績に応じて、ランキング称号などの報酬を獲得できるので、上位入賞を目指そう。

参加準備期間は、2025年10月6日3時59分まで。地方リーグは10月6日4時～10月16日3時59分、全国リーグは10月16日4時～10月23日3時59分までだ。

※2025年10月6日3時59分までの期間内に参加準備を完了することで、地方リーグの初日から参戦できます。

※地方リーグまたは全国リーグの開催後に参加条件を満たした場合、その翌日から途中参加できます。

【「群雄リーグ 第21期」のボーナスについて】

今回の群雄リーグでは、「上杉家」の武将に威名アップのボーナスが発生する。SSR【越後の龍】上杉謙信をはじめとした上杉家の武将を編成して、地方と全国の猛者に挑もう。ボーナス武将一覧など、詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

※「群雄リーグ 第21期」には、ゆかりの地によるボーナスはありません。

【イベントログインボーナス／群雄パックの販売】

「遠征短縮・中」や「兵糧」などを獲得できるイベントログインボーナスや、商店での「群雄パック」の販売も行っている。詳しくはゲーム内で確認しよう。

ピックアップ武将を選択可能な「特別登用・群雄 第21期」開催！

群雄リーグ開催にあわせ「特別登用・群雄 第21期」を開催。「特別登用・群雄 第21期」では、対象の上杉家のSSR初期威名900武将の中から、いずれか1名をピックアップ武将として選択できる。

上杉家の武将はボーナスにより「群雄リーグ第21期」で威名がアップするので、上手く活用して、その名を轟かせよう。開催期間は、2025年10月30日12時59分まで。

ご当地イベント「ぎふ信長まつり」開催決定！

2025年11月1日～11月2日に岐阜県岐阜市で開催される、「ぎふ信長まつり」とコラボしたご当地イベントの開催が決定した。現地のイベント会場に配置されたご当地スポットを訪問し、期間限定ミッションを達成することで、無償小判×300を獲得できる。開催期間は、2025年10月31日13時～11月10日12時59分まで。

※今回の報酬に称号はございません。

※ゲーム内イベントと現地のイベントは開催期間が異なっています。あらかじめご了承ください。

【現地の催し】

ご当地イベントの参加特典として、パネルミッション完全達成で記念証と『出陣』オリジナルクリアファイル（ぎふ信長まつり）をプレゼント予定。記念証の裏面にはシリアルコードが記載されており、案内にしたがってシリアルコードを入力すると登用札5枚を獲得できる。

■受け取り方法

『信長の野望 出陣』グッズ引換所にて、ご当地イベント「ぎふ信長まつり」の期間限定ミッション達成画面を提示。

※特典は無くなり次第、終了となります。

【ぎふ信長まつりとは】

ぎふ信長まつりは、岐阜のまちづくりに貢献した織田信長公を称え、毎年、岐阜市中心市街地一帯で開催される、岐阜を代表する秋のお祭り。

メインの「金公園エリア」をはじめ、駅前エリアや柳ヶ瀬エリアなど、多くの会場で多種多様な催しを企画・実施し、子どもからお年寄りまで、幅広く楽しめるイベントとなっている。ぎふ信長まつりの開催日は、2025年11月1日～11月2日まで。

●「ぎふ信長まつり」公式サイト

https://gifunomatsuri.jp/nobunaga/

※ご当地イベントの参加は、メインミッション第2章「合戦の心得」を途中まで進める必要があります。

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 出陣

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android

対応OS：

iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）

iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上

Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上

※一部機種を除く

配信日：配信中（2023年8月31日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。