コーエーテクモゲームスは10月9日、「三國志」シリーズ40周年を記念した歴史シミュレーションゲーム『三國志8 REMAKE with パワーアップキット』を、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）で発売すると発表。発売日は、2026年1月29日。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、後述のゲーム情報を参照してほしい。

本発表にあわせて、本作の魅力を紹介するプロモーションビデオと、「三國志」シリーズ40周年を記念した特設サイトおよび記念ムービーを公開し、本作パッケージ版の予約も開始している。

さらに、発売決定を記念し、オリジナルビールグラスが当たるフォロー＆リポストキャンペーンを公式Xにて開催。加えて、iOSとAndroid版の『三國志V』が38％オフ、『三國志III』と『三國志VII』が50％オフ、PC（Steam）とPS／Switch版の『三國志8 REMAKE』と『三國志14 with パワーアップキット』が40％オフ、『三國志13 with パワーアップキット』が60％オフとなる「三國志」シリーズセールを開催中だ。

また『三國志8 REMAKE』にて、中国語ボイス、「国替」「君主変更」、シナリオ「玄徳が子房」を追加する無料アップデートを実施している。詳しくは公式サイトを確認してほしい。

・『三國志8 REMAKE with パワーアップキット』公式サイト

https://www.gamecity.ne.jp/sangokushi8-re/wpk/

・「三國志」シリーズ40周年記念特設サイト

https://www.gamecity.ne.jp/sangokushi40th/jp/

・『三國志8 REMAKE』公式サイト

https://www.gamecity.ne.jp/sangokushi8-re/

▼『三國志8 REMAKE with パワーアップキット』PV

▼「三國志」シリーズ40周年記念ムービー

発売決定記念フォロー＆リポストキャンペーン概要

開催期間：2025年10月9日～10月22日23時59分

応募方法：

①「三國志」公式Xアカウント（https://x.com/sangokushi_kt）をフォロー

②キャンペーン対象ポストをリポストまたは引用リポスト

https://x.com/sangokushi_kt/status/1976120444395868334

※ご当選者の方には公式XのDMを通じてご案内いたします。

賞品：オリジナルビールグラス……8名

「宝珠」「転機」、新シナリオなど、

さまざまな追加要素で“無限に広がる三国志体験”

本作は、「三國志」シリーズ初の大規模リメイク作品『三國志8 REMAKE』のパワーアップキット版。

君主、都督、太守、軍師、一般、頭領、在野、各身分で異なる多彩なコマンドを獲得でき、プレイごとに変化する武将育成を楽しめる「宝珠」。時の経過や災害など天下の動静とともに高まる「機運」により、各勢力の状況や膠着状態を一変させる「転機」。さらに、新たな「奇才」や新イベント、評定と都市コマンド、5本の追加仮想シナリオ、充実のゲーム内編集、中国語ボイスなど、大ボリュームのパワーアップで自分だけの三国志体験を無限に楽しめる。