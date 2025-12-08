『三國志8 REMAKE with パワーアップキット』の実機プレイを初公開！
祝「三國志」シリーズ40周年！「三國志の日」記念公式生放送を12月10日に配信
コーエーテクモゲームスは12月5日、「三國志」シリーズ40周年を記念した、「三國志の日」記念公式生放送を配信すると発表。配信日時は、2025年12月10日20時30分より。
本放送には、ゲストに男色ディーノさん、MCに植松哲平さんが出演し、『三國志8 REMAKE with パワーアップキット』の伊藤幸紀プロデューサー、石川久嗣開発プロデューサーとシリーズを振り返るともに、最新作の魅力を初公開の実機プレイにて紹介していく。
また、「三國志」シリーズ40周年記念特設サイトで実施したシリーズアンケートの結果公開など、盛りだくさんな内容となっているので、ぜひ視聴してみてはいかがだろうか。
さらに、番組内では、ユーザーからのコメントをリアルタイムに触れながら進行し、Xでもコメントを募集している。ハッシュタグ「#三國志8リメイク」をつけて、感想コメントをポストしよう。ポストした人へのプレゼントキャンペーンも予定しているので、要チェックだ。
▼「三國志の日」記念公式生放送
https://www.youtube.com/live/bGNtLzNqHR0
●公式生放送 概要
番組名：「三國志の日」記念公式生放送
放送日時：2025年12月10日20時30分～21時30分（予定）
出演者：
男色ディーノさん（ゲスト）
植松哲平さん（MC）
伊藤幸紀氏（プロデューサー）
石川久嗣氏（開発プロデューサー）
放送URL：
・YouTubeライブ：https://www.youtube.com/live/bGNtLzNqHR0
・X：https://x.com/i/broadcasts/1YpKkkEwNBMKj
※放送の日程・内容は予告なく変更となる場合があります。
【ゲーム情報】
タイトル：三國志8 REMAKE with パワーアップキット
ジャンル：歴史シミュレーションゲーム
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：2026年1月29日予定
価格：
【三國志8 REMAKE with パワーアップキット】
・PS5／PS4／Switch：1万780円
・Steam：1万1880円
【三國志8 REMAKEパワーアップキット】
・PS5／PS4／Switch：4730円
・Steam：5280円
【三國志8 REMAKE with パワーアップキット TREASURE BOX】
・PS5／PS4／Switch：1万7600円
・Steam：1万8700円
【三國志8 REMAKEパワーアップキット TREASURE BOX】
・Steam：1万2100円
CERO：B（12才以上対象）
©2001-2026 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
※Nintendo Switch・Joy-Conは任天堂の商標です。
※記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更する場合がございます。