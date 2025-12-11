コーエーテクモゲームスは12月11日、「三國志」シリーズ40周年を記念した歴史シミュレーションゲーム『三國志8 REMAKE with パワーアップキット』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）］について、PC（Steam）版とNintendo Switch版のプレオーダー（デジタル予約）を開始した。プレオーダー特典は、シナリオ「進軍関羽」だ。

また、先行実況プレイ動画と新コマンドおよび放浪軍の詳細情報を公開している。

ゲームの発売日は、2026年1月29日予定。価格は、下記のゲーム情報を確認してほしい。

▼先行実況プレイ動画

https://www.youtube.com/watch?v=kytt1BrczbQ

▼Steam製品ページ

https://store.steampowered.com/app/3652820/8_REMAKE/

▼ニンテンドーeショップ製品ページ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000031882

■新コマンドでさらに広がる無限の“三国志体験”

本作では、「宝珠」なしで実行できる新コマンドも多数追加されている。評定では、君主の座を他の武将に譲ることができる「譲位」、都督・太守が都市ごと別勢力に鞍替えする「寝返」など、ゲームの途中から違う立場でプレイしたり、戦略の状況を大きく変えたり、これまでとは違った武将プレイを楽しめる。

また、交流コマンドにも新たに「誘起」と「絶縁」が追加。「誘起」では、交流相手を頭領とした放浪軍を結成でき、「絶縁」では友人関係を解消し、義兄弟や夫婦の契りを反故にすることもできるようになる。

さらに、都市コマンドとして、市場の商人を脅して金品を得る「押借」が追加。勢力に所属した武将しか実行できない「略奪」とは違い、金まわりに苦労する在野の身でも実行できるが、同時に悪名も上昇する。

■新たな選択肢で放浪軍の頭領プレイがさらに充実！ 専用エンディングも追加

本作では、放浪軍の頭領プレイにも新たな要素が追加される。放浪軍には新たに「威勢」が追加され、有力武将の登用や賊などとの戦闘で勝利すると「威勢」が上昇する。「威勢」を一定まで高めると放浪軍専用エンディングを迎えられる。

また、「威勢」を高めると専用の強力な「宝珠」も獲得可能。例えば、離れた都市に出陣できる「神出鬼没」、一気に複数の都市へ賊を呼び出すことができる「賊軍扇動」などがある。

「神出鬼没」で守りの手薄な後方の都市を狙ったり、「賊軍扇動」で賊を呼び出し、自分で討伐して威勢を高めたり、他勢力を弱めたりなど、より自由なプレイができるようになり、本作でしか体験できない“放浪軍プレイ”を楽しめる。

加えて、三国志の後期を中心とした追加イベントやムービーをはじめ、新たな奇才、架空配偶者、さらには武将に与えることができる「官職」など、さまざまな要素を数多く追加している。

【ゲーム情報】

タイトル：三國志8 REMAKE with パワーアップキット

ジャンル：歴史シミュレーションゲーム

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：2026年1月29日予定

価格：

【三國志8 REMAKE with パワーアップキット】

・PS5／PS4／Switch：1万780円（パッケージ版／ダウンロード版）

・Steam：1万1880円（パッケージ版／ダウンロード版）

【三國志8 REMAKEパワーアップキット】

・PS5／PS4／Switch：4730円（ダウンロード版）

・Steam：5280円（パッケージ版／ダウンロード版）

【三國志8 REMAKE with パワーアップキット TREASURE BOX】

・PS5／PS4／Switch：1万7600円（パッケージ版）

・Steam：1万8700円（パッケージ版）

【三國志8 REMAKEパワーアップキット TREASURE BOX】

・Steam：1万2100円（パッケージ版）

CERO：B（12才以上対象）

©2001-2026 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

