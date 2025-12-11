「三國志」40周年を記念した特別展示や、プレゼント企画を実施！
コーエーテクモゲームスが12月20日／21日開催の「お城EXPO 2025」に出展！シブサワ・コウ氏のトークライブも
コーエーテクモゲームスは12月10日、パシフィコ横浜ノースで開催される、お城ファンの祭典「お城EXPO 2025」（主催:お城EXPO）に今年も出展すると発表。「お城EXPO 2025」の開催日は、2025年12月20日と12月21日だ。
同社のブースは、メイン会場となるパシフィコ横浜ノース1Fに設置。今年のテーマは“日本と中国の城の違い“とし、「信長の野望」シリーズだけではなく、今年40周年を迎える「三國志」シリーズから『三國志8 REMAKE with パワーアップキット』のゲーム画面を使い、パネル展示を実施する。
また、戦国ウォークゲーム『信長の野望 出陣』のゲーム内スポットへのチェックインで「記念証」と「オリジナルクリアファイル」をプレゼントするほか、日本と中国のお正月をイメージしたミニポスターチラシの配布、現地でのアンケートに答えた人が参加できる抽選会などブース企画も充実している。
さらに、12月21日13時30分からパシフィコ横浜ノース3F三の丸会場において、「シブサワ・コウ トークライブ」を開催。ラジオDJの植松哲平さんをMCに迎え、シブサワ・コウ氏、小笠原賢一氏、伊藤幸紀氏が「信長の野望」と「三國志」を切り口に日本と中国の「城」の違いについてのトークを繰り広げるという。
ぜひ「お城EXPO 2025」に来場して、コーエーテクモブースに立ち寄ってみてはいかがだろうか。
●「お城EXPO 2025」コーエーテクモブース概要
出展：コーエーテクモ特別出展
会場：パシフィコ横浜ノース1F
展示内容：
・パネル展示
・オリジナル甲冑 など
企画：
・『信長の野望 出陣』：お城EXPOゲーム内スポットへのチェックイン画面を提示することでオリジナル記念証、オリジナルクリアファイルをプレゼント
・アンケートに回答すると豪華賞品が当たる抽選に参加可能
・お正月をイメージしたミニポスターチラシ：日本と中国のお正月をイメージしたミニポスターチラシ（2種）を配布
※すべてのノベルティは数に限りがございます。
※展示内容は予告なく変更になる場合があります。
※各企画の景品は予定数を配布した時点で終了となります。
※各企画のプレゼント・抽選は期間中お1人1回の参加となります。重複しての参加はできませんのでご了承ください。
●お城EXPO厳選プログラム：シブサワ・コウ トークライブ
開催日時：2025年12月21日 13時30分～14時30分
会場：パシフィコ横浜ノース3F三の丸会場
出演：
植松哲平さん（MC：ラジオDJ）
シブサワ・コウ氏（「信長の野望」「三國志」シリーズ エグゼクティブプロデューサー）
小笠原賢一氏（「信長の野望」シリーズ プロデューサー）
伊藤幸紀氏（「三國志」シリーズ プロデューサー）
内容：
前半では、40年以上の歴史を持つシミュレーションゲーム「信長の野望」「三國志」シリーズのゼネラルプロデューサーであるシブサワ・コウが、それぞれの誕生について紹介。
後半では、「信長の野望」シリーズプロデューサー小笠原氏と「三國志」シリーズプロデューサーの伊藤氏を交え、それぞれのゲームを切り口にして日本と中国のお城についてたっぷりと話しをする。
公式サイト：https://www.shiroexpo.jp/program/
●「お城EXPO 2025」概要
名称：お城EXPO 2025
開催日時：
2025年12月20日9時30分～18時30分（最終入城18時）
2025年12月21日9時30分～17時（最終入城16時30分）
会場：パシフィコ横浜ノース ほか
（神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-2）
※コーエーテクモブースはパシフィコ横浜ノース1Fとなります。
主催：お城EXPO（公益財団法人日本城郭協会、城びと＜東北新社＞、株式会社ムラヤマ、パシフィコ横浜）
チケット情報：
●入城券：各種プレイガイドにて発売中
一般：当日 2300円／前売り 1700円
小・中学生：当日 1000円／前売り 700円
「お城EXPO2025」オリジナル御城印付：前売りのみ 2200円
※そのほかのチケット情報は、公式サイトをご確認ください。
公式サイト：https://www.shiroexpo.jp/