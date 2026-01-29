コーエーテクモゲームスは1月29日、「三國志」シリーズ40周年を記念した歴史シミュレーションゲーム『三國志8 REMAKE with パワーアップキット』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）］を発売。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。2026年2月11日までに購入すると、早期購入特典としてシナリオ「漢忠臣馬騰」を入手できるので、お見逃しなく。

また、崎陽軒とのコラボレーションが決定し、コラボを記念したオリジナルコラボパッケージ製品を2026年2月13日より発売。

さらに、発売を記念してフォロー&リプライキャンペーンを開催。公式Xアカウントをフォローのうえ、指定のポストにハッシュタグ「#三國志8 リメイクWPK 推し武将」と、好きな三國志の武将をリプライした人のなかから40名に、オリジナルハンドタオルをプレゼント。ぜひ応募してみよう。

▼『三國志8 REMAKE with パワーアップキット』先行実況プレイ

■三國志8 REMAKE×崎陽軒 コラボレーションが決定！

『三國志8 REMAKE with パワーアップキット』の発売を記念し、崎陽軒とのコラボレーションが決定した。コラボを記念したオリジナルコラボパッケージの製品を2026年2月13日より発売。

また、後日、コラボ名品として、『三國志8 REMAKE with パワーアップキット』ゲーム内にも登場する。こちらの続報も楽しみにしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：三國志8 REMAKE with パワーアップキット

ジャンル：歴史シミュレーションゲーム

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年1月29日）

価格：

【三國志8 REMAKE with パワーアップキット】

・PS5／PS4／Switch：1万780円（パッケージ版／ダウンロード版）

・Steam：1万1880円（パッケージ版／ダウンロード版）

【三國志8 REMAKEパワーアップキット】

・PS5／PS4／Switch：4730円（ダウンロード版）

・Steam：5280円（パッケージ版／ダウンロード版）

【三國志8 REMAKE with パワーアップキット TREASURE BOX】

・PS5／PS4／Switch：1万7600円（パッケージ版）

・Steam：1万8700円（パッケージ版）

【三國志8 REMAKEパワーアップキット TREASURE BOX】

・Steam：1万2100円（パッケージ版）

CERO：B（12才以上対象）

