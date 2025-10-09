Nintendo Switch 2「オバケイドロ２」本日発売 最大8人で遊べる対戦おにごっこゲーム
2025年10月09日 12時25分更新
フリースタイルは10月9日、最大8人で遊べる非対称型対戦おにごっこ「オバケイドロ２」をNintendo Switch 2向けに配信開始した。価格は2480円となる。
本作は、ニンゲンとオバケに分かれてケイドロをするゲーム。3分間の制限時間内に全員捕まえればオバケの勝ち。ひとりでも逃げ切れればニンゲンの勝ちとなる。オバケには「花子さん」などが登場。
一緒に遊べる人数は最大8人まで増加（前作は4人まで）。「おすそわけ通信」に対応しており、ホストがソフトを持っていればオンラインなら1人に、ローカルなら3人までおすそわけプレイが可能。その際は初代Nintendo Switchでも遊べるという。
また、ニンゲンとオバケそれぞれに新アクションが追加。ニンゲンチームは仲間に呼びかけ、「キズナ合体」などの協力アクションが可能に。オバケチームは巨大化し、まとめて捕まえられる「スーパーキャッチ」を使えるようになった。
任天堂の公式番組「Nintendo Direct」で紹介されて以来、注目が集まっていた本作がついに発売。オンラインでもローカルででも、ワイワイとケイドロを楽しんでみては。
【ゲーム情報】
タイトル：オバケイドロ２
ジャンル：非対称型対戦おにごっこゲーム
配信：フリースタイル
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
配信日：発売中（2025年10月9日）
価格：2480円
プレイ人数：1～8人（オンライン／オフライン）
CERO：A（全年齢対象）
© FREESTYLE,Inc.
