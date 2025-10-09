フリースタイルは10月9日、最大8人で遊べる非対称型対戦おにごっこ「オバケイドロ２」をNintendo Switch 2向けに配信開始した。価格は2480円となる。

・ニンテンドーeショップはこちら

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000096667

本作は、ニンゲンとオバケに分かれてケイドロをするゲーム。3分間の制限時間内に全員捕まえればオバケの勝ち。ひとりでも逃げ切れればニンゲンの勝ちとなる。オバケには「花子さん」などが登場。

一緒に遊べる人数は最大8人まで増加（前作は4人まで）。「おすそわけ通信」に対応しており、ホストがソフトを持っていればオンラインなら1人に、ローカルなら3人までおすそわけプレイが可能。その際は初代Nintendo Switchでも遊べるという。

また、ニンゲンとオバケそれぞれに新アクションが追加。ニンゲンチームは仲間に呼びかけ、「キズナ合体」などの協力アクションが可能に。オバケチームは巨大化し、まとめて捕まえられる「スーパーキャッチ」を使えるようになった。

任天堂の公式番組「Nintendo Direct」で紹介されて以来、注目が集まっていた本作がついに発売。オンラインでもローカルででも、ワイワイとケイドロを楽しんでみては。

【ゲーム情報】

タイトル：オバケイドロ２

ジャンル：非対称型対戦おにごっこゲーム

配信：フリースタイル

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

配信日：発売中（2025年10月9日）

価格：2480円

プレイ人数：1～8人（オンライン／オフライン）

CERO：A（全年齢対象）

© FREESTYLE,Inc.