貼るだけでスマホが浮く！ エレコムの吸盤パッド「TakoPita」が10月中旬発売

エレコム、新発想の吸盤スマホパッド「TakoPita（タコピタ）」を発売 ─ 壁や鏡にピタッと固定できる便利アイテム

エレコムは10月7日、スマートフォンをタコの吸盤のようにしっかり固定できる新製品「TakoPita（タコピタ）吸盤スマホパッド」を、10月中旬より発売すると発表した。壁や鏡、ガラス面などにピタッと貼り付けられるのが特徴で、撮影や動画視聴のシーンを快適にサポートする。価格は1,080円〜1,780円のラインナップとなっている。

強力な吸着力でスマホを自在に固定

「TakoPita 吸盤スマホパッド」は、平らな面にシリコン吸盤で強力に吸着する設計。スマートフォンを好みの角度に調整できるため、両手が自由になり、自撮りやダンス動画の撮影にも最適だ。

また、鏡に貼ればメイク中のスマホ操作がスムーズに行え、キッチンの壁に設置すれば、レシピ動画を見ながらの料理も快適に楽しめる。

MagSafe対応で幅広いスマホに対応

TakoPitaシリーズは、ユーザーのニーズに応える複数タイプを展開。MagSafe対応のスマホケースであればそのまま装着でき、非対応のスマートフォンでもマグネットリングステッカーを使えば簡単に取り付け可能だ。

また、コンパクトで持ち運びやすいデザインのため、ポケットやバッグにすっきり収納できる点も魅力だ。