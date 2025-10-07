エレコム、防犯ブザー新発売！ iPhone連携でワンタッチ通報が可能に

エレコム、iPhoneと連携できる防犯ブザーを新発売──夜道や災害時の安全をサポート

エレコムは10月7日、夜道の一人歩きや災害時に役立つ「iPhone対応防犯ブザー」を新たに発売した。価格は5,980円。

iPhoneと連携する防犯ブザー、緊急時にワンボタン通報

この新型防犯ブザーは、大音量アラームとLEDライトで周囲に危険を知らせる機能を備えている。iPhoneとBluetoothでペアリングすることで、アラーム発動時に警察や消防へワンタッチで通報できる「緊急SOS機能」を搭載。また、緊急連絡先へは位置情報付きSMSを自動送信することも可能だという。

災害時にも活躍する多機能LEDライトを搭載

防犯ブザーとしてだけでなく、白・赤・緑の3色点滅モードを備えたLEDライトは、夜道の照明や災害時の非常灯としても使用できる。USB充電式で、一度の充電で約6ヵ月の待機が可能。さらに、ストラップホール付きで誤作動を防ぐ安全設計となっている。

防塵・防水性能はIP65対応

防塵・防水性能はIP65規格に準拠し、屋外でも安心して使用できる高い耐久性を実現。子どもから高齢者まで幅広い世代が利用でき、特に一人暮らしの防犯対策としても最適だ。