うまいやつ！セブンに冷凍「THE GOLD汁なし担々麺」登場！ 日清と共同開発した専門店クオリティ

セブン-イレブン・ジャパンは日清食品冷凍との共同開発による冷凍「日清中華 THE GOLD 汁なし担々麺」（321円）を、全国のセブン‐イレブンにて10月7日より順次発売中。

自宅で本格的な一杯を！「日清中華 THE GOLD 汁なし担々麺」

冷凍食品市場で高まる「汁なし麺」の需要に応えるべく誕生した一杯。

新発売の「日清中華 THE GOLD 汁なし担々麺」は、「濃厚なごまだれ」、「辛みを楽しむ香る花椒」、「モチモチとした幅広麺」が絡み合うことで、専門店さながらの味わいを実現。レンジで温めるだけで、家庭で気軽に本格的な汁なし担々麺を楽しめる。

中華料理に欠かせない花椒をしっかりと効かせ、独特な辛さと香りを実現。スパイスを炒めた特製オイルの深いコクと合わせることで、一度食べたらやみつきになる味わいに仕上げているという。

また、日清食品冷凍との共同開発により、レンジで温めるだけで専門店クオリティの味わいを実現。冷凍食品とは思えないモチモチとした麺で、濃厚なたれとよく絡み合うように仕立てている。汁なしだからこそ、麺本来の食感とたれの一体感を存分に楽しめるそう。

日清の冷凍「担々麺」はただでさえおいしいのに……

日清商品冷凍の「汁なし担々麺」はスーパーなどで販売されている一般商品があり、こちらも評価が高い。今回、セブン-イレブンがオリジナル商品として共同開発しただけに、さらにこの商品ならではの味わいに仕上がっていることに期待できる。



ごまだれ、花椒の香りと辛み、モチモチ麺の3つに注目しながらいただきたい一杯。だんだんと冷え込むこれからの季節に辛〜い麺はぴったりだ！

（※文中の価格はすべて税込）