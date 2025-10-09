コメダの“スタンド喫茶”が初東京に！甘～い「ジェリコ」が楽しめる

「コメダ珈琲店」を展開するコメダは、スタンド喫茶「ジェリコ堂」の関東1号店となる「ジェリコ堂 サンシャインシティアルパ店」を11月14日にオープンします。

「ジェリコ堂」は2024年に誕生したコメダの新業態で、コメダ珈琲店の人気ドリンク「ジェリコ」を多彩なカスタマイズで販売するスタンド型の喫茶店です。現在は香港、愛知、三重の3店舗を展開しており、今回の出店でついに関東初上陸となります。

新店舗の場所は、東京・池袋の大型複合施設「サンシャインシティ」内。水族館や展望台、ショッピングセンター、ホテル、劇場などが集まる人気スポットで、観光やショッピング、ビジネスの合間に立ち寄りやすい立地です。

■店舗情報

店名：ジェリコ堂 サンシャインシティアルパ店

所在地：東京都豊島区東池袋3丁目1番2号 サンシャインシティ専門店街アルパB1

開店日：11月14日

営業時間：10時〜20時（予定）

休業日：施設に準ずる

自分好みの“ジェリコ”を池袋で

コメダといえば喫茶メニューの印象が強いですが、スタンド形式の「ジェリコ堂」は気軽に立ち寄れるのが魅力です。

関東勢にとっては待望の初出店。池袋の真ん中で、コメダ流の“気軽な喫茶文化”を体験できる新たなスポットになりそうです。

※価格は税込み表記です。