「頑者」「一風堂」「歴史を刻め」監修！ ファミマ「うまい麺」10月7日から

2025年10月06日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ファミリーマートは10月7日から順次、有名ラーメン店が監修する「うまい麺」シリーズを全国の店舗で発売します。

　今回は、つけめんブームの火付け役として知られる「頑者」や、福岡発祥の人気店「博多一風堂」など、名店の味を再現した新商品がそろいます。

▲頑者監修　背脂マシマシ魚介豚骨まぜそば　745円

　埼玉・川越の名店「頑者」監修による温かいまぜそばです。弾力のある太めのちぢれ麺に、魚粉とにんにくを効かせた醤油だれがしっかり絡み、ガッツリ系の食べ応えに仕上げています。

▲博多一風堂監修　とんこつラーメン　646円

　福岡県福岡市発祥の「博多一風堂」が監修する本格派とんこつラーメンです。歯切れのよい細麺を、豚骨スープとラードで仕上げたまろやかなスープにあわせ、チャーシューや木耳、青ねぎをトッピングしています。

▲ラーメン荘 歴史を刻め監修　豚ラーメン　698円
※10月14日発売

　大阪を中心に展開する「ラーメン荘 歴史を刻め」が監修した二郎インスパイア系ラーメンです。太めのちぢれ麺に豚骨ベースの濃厚スープをあわせ、キャベツやもやし、チャーシュー、刻みニンニクを盛り付けています。

▲寿々㐂家監修　家系ラーメン　646円
※10月14日発売

　横浜の人気店「寿々㐂家」監修による家系ラーメンです。豚ガラの旨みを生かした豚骨醤油スープに、鶏油を加えてコク深く仕上げています。

定番の麺類もリニューアル！

　このほか、定番の温かい麺類もリニューアルします。今回のシリーズでは、麺の製法を見直し、ゆでたてのような弾力を再現しているそうです。

▲北海道仕込みの5種味噌　味噌ラーメン　578円

　北海道仕込みの味噌を使用したコクのあるスープに、コシのある中華麺をあわせました。チャーシューや肉そぼろ、もやし、コーンなど具材もたっぷりです。

▲だし香る　かき揚げそば　538円
※10月14日発売

　石臼挽き粉のそば粉を使った香り豊かなそばに、だしのきいたつゆをあわせています。かき揚げには玉ねぎや人参、さつまいも、ごぼう、小松菜を使用。

▲白だしのやさしい味わい　玉子あんかけうどん　450円
※10月14日発売

　国内産小麦粉を使用したうどんに、白だしベースのやさしい味わいの玉子あんと青ねぎをのせています。

背脂も豚骨も勢ぞろい！

　全国の名店の味がコンビニで手軽に楽しめるのはうれしいですね。とくに「頑者」の温かいまぜそばはファミマ初登場とのことで、魚介と背脂の組み合わせに期待が高まります。

※価格は税込み表記です。

