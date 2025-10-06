「頑者」「一風堂」「歴史を刻め」監修！ ファミマ「うまい麺」10月7日から

ファミリーマートは10月7日から順次、有名ラーメン店が監修する「うまい麺」シリーズを全国の店舗で発売します。

今回は、つけめんブームの火付け役として知られる「頑者」や、福岡発祥の人気店「博多一風堂」など、名店の味を再現した新商品がそろいます。

▲頑者監修 背脂マシマシ魚介豚骨まぜそば 745円

埼玉・川越の名店「頑者」監修による温かいまぜそばです。弾力のある太めのちぢれ麺に、魚粉とにんにくを効かせた醤油だれがしっかり絡み、ガッツリ系の食べ応えに仕上げています。

▲博多一風堂監修 とんこつラーメン 646円

福岡県福岡市発祥の「博多一風堂」が監修する本格派とんこつラーメンです。歯切れのよい細麺を、豚骨スープとラードで仕上げたまろやかなスープにあわせ、チャーシューや木耳、青ねぎをトッピングしています。

▲ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン 698円

※10月14日発売

大阪を中心に展開する「ラーメン荘 歴史を刻め」が監修した二郎インスパイア系ラーメンです。太めのちぢれ麺に豚骨ベースの濃厚スープをあわせ、キャベツやもやし、チャーシュー、刻みニンニクを盛り付けています。

▲寿々㐂家監修 家系ラーメン 646円

※10月14日発売

横浜の人気店「寿々㐂家」監修による家系ラーメンです。豚ガラの旨みを生かした豚骨醤油スープに、鶏油を加えてコク深く仕上げています。

定番の麺類もリニューアル！

このほか、定番の温かい麺類もリニューアルします。今回のシリーズでは、麺の製法を見直し、ゆでたてのような弾力を再現しているそうです。

▲北海道仕込みの5種味噌 味噌ラーメン 578円

北海道仕込みの味噌を使用したコクのあるスープに、コシのある中華麺をあわせました。チャーシューや肉そぼろ、もやし、コーンなど具材もたっぷりです。

▲だし香る かき揚げそば 538円

※10月14日発売

石臼挽き粉のそば粉を使った香り豊かなそばに、だしのきいたつゆをあわせています。かき揚げには玉ねぎや人参、さつまいも、ごぼう、小松菜を使用。

▲白だしのやさしい味わい 玉子あんかけうどん 450円

※10月14日発売

国内産小麦粉を使用したうどんに、白だしベースのやさしい味わいの玉子あんと青ねぎをのせています。

背脂も豚骨も勢ぞろい！

全国の名店の味がコンビニで手軽に楽しめるのはうれしいですね。とくに「頑者」の温かいまぜそばはファミマ初登場とのことで、魚介と背脂の組み合わせに期待が高まります。

※価格は税込み表記です。