モスの「金沢カレーカツバーガー」が2度目の登場！ ライスバーガーもあるよ

モスバーガーは10月15日、能登半島地震の復興支援を目的とした「金沢カレーカツバーガー」と「モスライスバーガー 金沢カレーカツ」を数量・地域限定で発売します。

板橋と北陸・中京で「金沢カレーカツバーガー」

「金沢カレーカツバーガー」は、板橋区と金沢市の友好交流をきっかけに、板橋区、日本薬科大学との産官学連携で誕生した商品です。2024年の初登場から2年目を迎え、今年は学生が試作段階で味を監修。より“金沢カレーらしい”濃厚な味わいにブラッシュアップされました。

販売地域は東京都板橋区の全10店舗と、北陸・中京地方6県（富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重）の計139店舗で、合計149店舗に拡大します。商品1個につき20円が「令和6年能登半島地震災害義援金」として寄付されます。

▲金沢カレーカツバーガー 520円

“金沢カレー”をモス流にアレンジしたバーガーです。石川県産の能登豚入りカレーソースに玉ねぎを加え、より深みのある味わいに仕上げたといいます。

モス定番のカツソースをかけた千切りキャベツにサクサクのロースカツを重ね、昨年以上に濃厚なコクを感じられる仕立て。能登豚の旨みが広がる特製ソースがポイント。

▲モスライスバーガー 金沢カレーカツ 570円

“金沢カレー”をモス流に仕立てた新作ライスバーガーです。カレーソース、キャベツ、ロースカツをライスプレートでサンドし、バーガーのように手軽に食べられるスタイルに。

能登豚入りのカレーソースがライスと好相性だそうで、和の風味とスパイスのバランスを楽しめます。

カツ×キャベツ×能登豚の旨みで復興支援を後押し！

復興支援を目的に生まれた“ご当地バーガー”が、今年はさらに販売地域を拡大して登場。昨年以上に濃厚なコクや深みが味わえるとのことで、期待が高まります！

販売期間は10月末までの予定で、なくなり次第終了です。気になる人はお早めに！

※価格は税込み表記です。